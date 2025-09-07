बिहार में मोबाइल चलाने के लिए डांटने पर 16 साल के लड़के ने छोड़ा खाना-पीना, घर में कर ली खुदकुशी

मोबाइल चलाने के लिए डांटने पर गुस्से में आकर उसने अपना मोबाइल व बरामदे पर चल रहे स्टेण्ड फेन को भी तोड़ दिया था। उस दिन से उसने घर में खाना पीना भी छोड़ दिया था। शुक्रवार को किसी तरह उसे मना कर खाना खिलाया गया।

बिहार में मोबाइल चलाने के लिए डांटने पर 16 साल के एक लड़के ने भयानक कदम उठा लिया। बेगूसराय जिले में हसनपुर बागर पंचायत के वार्ड संख्या आठ में एक युवक ने गले में फंदा लगाकर शनिवार की रात खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान शम्भू सहनी के 16 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार के रूप में की गयी है। उसकी मां विचित्रा देवी ने घटना के संबंध में बताया कि तीन दिन पूर्व मोबाइल चलाने को लेकर उसे डा़ंटा गया था।

गुस्से में आकर उसने अपना मोबाइल व बरामदे पर चल रहे स्टेण्ड फेन को भी तोड़ दिया था। उस दिन से उसने घर में खाना पीना भी छोड़ दिया था। शुक्रवार को किसी तरह उसे मना कर खाना खिलाया गया। उसकी दादी विमल देवी ने बताया कि वह उसके साथ बरामदे पर सोया था। शनिवार की सुबह नींद खुलने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए गई। लौट कर आने के बाद उसे बिछावन पर नहीं पाया।

उसे ढूंढ़ने लगी तो कमरे में उसे मां के स्टाल से पंखा के बगल में बांस से लटका हुआ झूलता पायी। शोर करने पर उसकी मां तथा पड़ोस के लोग जमा हो गए। उसे फंदा पर से उतारा गया पर तबतक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाने के पुलिस अधिकारी को दी। सूचना पाकर एस आई रंजीत कुमार, एएसआई युगल किशोर मंडल दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर मामले की तफ्तीश में जुट गये। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया।