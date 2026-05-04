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वंदे भारत समेत बिहार की 16 ट्रेनों का रूट बदला, इन स्टेशनों पर ठहराव भी नहीं

May 04, 2026 07:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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चार ट्रेनों को डाइवर्ट और छह को शॉर्ट टर्मिनेट कर चलाया जाएगा। जबकि जौनपुर स्टेशन के यार्ड को रीमॉडलिंग किया जाएगा। इससे पटना गोमतीनगर वंदे भारत और कोटा-पटना सहित 16 ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाया जाएगा।

वंदे भारत समेत बिहार की 16 ट्रेनों का रूट बदला, इन स्टेशनों पर ठहराव भी नहीं

डीडीयू और लखनऊ मंडल में एनआई कार्य के कारण 4 से 27 मई तक पटना सहित बिहार की 28 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। गया स्टेशन पर लाइन संख्या एक के सीसी एप्रन को हटाया जाएगा। इससे 4 से 16 मई तक पटना-गया और गया-पटना स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। चार ट्रेनों को डाइवर्ट और छह को शॉर्ट टर्मिनेट कर चलाया जाएगा। जबकि जौनपुर स्टेशन के यार्ड को रीमॉडलिंग किया जाएगा। इससे पटना गोमतीनगर वंदे भारत और कोटा-पटना सहित 16 ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाया जाएगा।

इन ट्रेनों का रूट किया गया डायवर्ट

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि 04 से 27 मई तक 22345 पटना-गोमतीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जफराबाद-सुलतानपुर-अयोध्या कैंट के रास्ते चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के कारण अयोध्या धाम स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा। 14, 15, 17, 21, 22 और 24 मई को 13238 कोटा-पटना एक्सप्रेस लखनऊ-सुलतानपुर-जफराबाद जंक्शन के रास्ते चलाई जाएगी। 09, 16 और 23 मई को 19321 इंदौर-पटना एक्सप्रेस लखनऊ-सुलतानपुर-जफराबाद के रास्ते चलाई जायेगी।

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मार्ग परिवर्तन के दौरान अयोध्या कैंट, अकबरपुर एवं जौनपुर स्टेशनों पर ठहराव नहीं रहेगा। 4 से 16 मई तक 13330 गंगा दामोदर पटना, जटडुमरी, इस्लामपुर, तिलैया के रास्ते धनबाद जाएगी और वापसी में 13329 इसी मार्ग से पटना आएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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