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भाजपा और जदयू से 16-16, चिराग की पार्टी से 2; सम्राट कैबिनेट में कितने मंत्री ले सकते हैं शपथ

May 06, 2026 06:59 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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Samrat Choudhary Cabinet: बंटवारे में एनडीए घटक दलों के बीच भाजपा और जदयू को 16-16, लोजपा (आर) को दो, रालोमो को एक और हम को एक मंत्री पद मिला है। जदयू से दो मौजूदा उपमुख्यमंत्रियों के बाद अब 12 और मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है।

भाजपा और जदयू से 16-16, चिराग की पार्टी से 2; सम्राट कैबिनेट में कितने मंत्री ले सकते हैं शपथ

बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार सात मई (गुरुवार) को होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा एनडीए घटक दल के प्रमुख नेता भी समारोह के साक्षी बनेंगे। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रण भेजा गया है।

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को बिहार में सत्ता की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में उनके अलावा दो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव हैं। एनडीए में चल रही चर्चाओं के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में 28 से 30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 36 हो सकती है।

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ऐसे में दो-चार पद खाली रह सकते हैं। बंटवारे में एनडीए घटक दलों के बीच भाजपा और जदयू को 16-16, लोजपा (आर) को दो, रालोमो को एक और हम को एक मंत्री पद मिला है। जदयू से दो मौजूदा उपमुख्यमंत्रियों के बाद अब 12 और मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। दो पद रिक्त रह सकते हैं। भाजपा कोटे से 13-14 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एक-दो पद खाली रह सकते हैं।

एनडीए की एकजुटता दिखेगी

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान एनडीए की एकजुटता दिखे, इसके लिए सभी दलों की ओर से नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाने के इंतजाम किए गए हैं। शहर में लगने वाले बैनर-पोस्टर में पीएम, गृह मंत्री व भाजपा अध्यक्ष के साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार, लोजपाआर सुप्रीमो चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और रालोमो सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा की तस्वीर भी दिखेगी। विधायक, विधान पार्षद के साथ ही एनडीए के पदधारकों के बैठने का विशेष इंतजाम किया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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