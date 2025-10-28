छह साल की बच्ची को गोद में उठा ले गया, युवक ने कमरे में किया रेप; बिहार में कांड
बिहार के जहानाबाद में छह साल की बच्ची के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां टेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही युवक द्वारा कमरा में बंद कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है । मालूम हो कि रविवार की शाम 6 बर्षीय बच्ची खेल रही थी तभी गांव के रोहित कुमार जबरन गोदी उठाकर कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने लगा। बच्ची की चिल्लाने की आवाज पर रोहित कुमार के बच्चे एवं पत्नी पहुंचे तो कमरा का दरबाजा अंदर से बंद था किवाड़ खुलवाने लगा।
हालांकि, ग्रामीणों के जुटने पर किवाड़ खोला गया तो बच्ची लहूलूहान थी। इस दौरान युवक घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि बच्ची के साथ रोहित कुमार नामक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है। गिरफ्तारी के लिए एसआई ललित कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया है।
गठित टीम में ललित कुमार अवर निरीक्षक, रंजय कुमार सिंह, अमरेश कुमार शामिल हैं। युवक की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह पर छापेमारी की जा रही है । छापेमारी के दौरान महज 5 घंटे के भीतर स्टेशन इलाके से बोरिया में घुसकर सोया हुआ युवक रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंचकर कुछ नमूने एकत्रित किए हैं ।