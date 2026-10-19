बिहार में छह साल की बच्ची को बिस्कुट देने का लालच देकर रेप, 32 साल का हैवान धराया

बिहार में छह साल की बच्ची से हैवानियत की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। अररिया जिले में एक हैवान ने पहले बच्ची को बिस्कुट देने का लालच दिया और फिर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी हैवान को धर दबोचा गया है।

एक संवाददाता, भरगामा, अररिया। बिहार में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गईं। अररिया जिले में बिस्कुट देने के बहाने 32 वर्षीय पड़ोसी युवक ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को उसके घर से आधा किलोमीटर दूर डकैता बाड़ी परिक्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को घर से गायब देख उसका बड़ा भाई खोजते खोजते अपने घर से उत्तर धान खेत पर पहुंचा। जहा उसने अपनी छोटी बहन को धान खेत के मेड़ पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा। बच्ची के बड़े भाई द्वारा हो हल्ला किए जाने पर आरोपी वहां से भागने लगा।

स्थानीय लोगों ने पकड़कर 112 नंबर पुलिस वाहन को सौंप दिया। वहीं भरगामा पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अररिया लेकर गई है। वही गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया है। बताया जाता है कि गत शनिवार की दोपहर बच्ची की मां पाट छुड़ाने गई थी। घर में बच्ची अकेली खेल रही थी। उसी दौरान बच्ची के संबंध में पड़ोसी ने उसे बिस्किट का प्रलोभन देकर खेत में ले गया । जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। भरगामा थाना के दारोगा रंजना गुप्ता ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दरभंगा में 2 साल की बच्ची से रेप इधर दरभंगा में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। केवटी थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। शनिवार को एक 48 वर्षीय व्यक्ति पर रिश्ते में नातिन लगने वाली दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई। उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी धोबीगामा गांव निवासी विष्णुदेव सदाय को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, आरोपी शनिवार को अपनी ससुराल आया था।

आरोप है कि वह अपने साले के बेटे की दो साल की बेटी को मेला दिखाने और कुरकुरे खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। इसके बाद बच्ची को घर से करीब दो सौ मीटर दूर आम के बगीचे में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर इस घटना को अंजाम दिया। काफी देर तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश करने लगे। इसी दौरान आरोपी बच्ची को लेकर वापस आता दिखा। बच्ची के निजी अंग से खून निकलता देख परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी।