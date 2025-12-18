मुंह, नाक और गुप्तांग से निकल रहा था खून, बिहार में 6 साल की बच्ची से रेप फिर मर्डर

संक्षेप: बच्ची के मुंह, नाक और गुप्तांग से खून बह रहा था। ऐसे में दुष्कर्म और विरोध करने पर मारपीट कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। घटना गड़हनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

बिहार में छह साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है। भोजपुर जिलेमें मंगलवार की रात अगवा छह साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव बुधवार की सुबह घर से करीब एक किलोमीटर दूर अगिआंव स्थित नहर से बरामद किया गया। बच्ची के मुंह, नाक और गुप्तांग से खून बह रहा था। ऐसे में दुष्कर्म और विरोध करने पर मारपीट कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है।

घटना गड़हनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इस मामले में बच्ची की मां के बयान पर पवना थाना क्षेत्र के दहाड़ी टोला निवासी मुकेश कुमार नामक एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर, बुधवार की सुबह बच्ची का शव मिलने और दुष्कर्म के बाद हत्या करने की घटना से लोग आक्रोशित हो उठे। आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों की ओर से कुछ देर के लिए हंगामा और रोड जाम भी किया गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कमलजीत पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

आरोपित को दबोचने के लिए छापेमारी थानाध्यक्ष कमलजीत ने बताया कि बच्ची मंगलवार की रात से लापता थी। परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों की ओर से एक युवक का नाम दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी को छापेमारी की जा रही है। डॉक्टरों का मंतव्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी।

चोट के निशान बता रहे दरिंदगी की दास्तान छह साल की मासूम बच्ची के शरीर पर मिले चोट के निशान उसके साथ की गई दरिदंगी की कहानी बयां कर रही है। बच्ची के शव की हालत देख कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। पुलिस ने डॉक्टरों से दुष्कर्म के बिंदु पर भी मंतव्य मांगा है। इधर, मामले की गहराई से तफ्तीश को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसे लेकर सिविल सर्जन की ओर से चार सदस्यीय डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है।‌ टीम में ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉ. सौरभ झा, डॉ. अमन सिंह, डॉ. जैनेंद्र कुमार और महिला चिकित्सक डॉ. चेतना कुमारी शामिल हैं।

चाची घर में टीवी देख रही थी, बच्ची को ले भागा बदमाश चाची ने बताया कि बच्ची के पिता बाहर काम करते हैं। मंगलवार की रात बच्ची की मां काम से बाहर गई थी। बच्ची अपने घर में कंबल ओढ़कर सो रही थी और वह अपने घर में टीवी देख रही थी। शाम में वह आंगन में निकली, तो उसने देखा कि आरोपित मुकेश बच्ची के घर में ताक-झांक कर रहा है। तब उसने टोका भी था। बाद में बच्ची की मां भी आ गई और वह उसकी घर में जाकर टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद बच्ची के पिता का फोन आया, तो उसकी मां बात करने अपने घर चली गयी। तब देखा कि बच्ची घर में नहीं है। इसके बाद खोजबीन शुरू की गयी। डायल 112 नंबर और थाने को सूचना दी गई।