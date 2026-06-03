छह राउंड गोलियां चलीं, खान सर के कोचिंग सेंटर का गेट और बोर्ड तोड़ डाला; 2 घंटे तक बवाल में क्या-क्या हुआ

Khan Sir News: इस पूरे बवाल के बाद खान सर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। खान सर ने कहा कि हमला करने वाले असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को भी धमकाया। कुछ लोगों को यह आपत्ति है कि इतनी कम फीस में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है>

Khan Sir News: पटना में मशहूर खान सर के कोचिंग सेंटर में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर के किसान कोल्ड स्टोरेज इलाका स्थित चर्चित खान सर के ग्लोबल स्टडीज परिसर में मंगलवार की रात करीब 10 बजे काफी संख्या में असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा और पथराव किया। इस दौरान पांच से छह राउंड फायरिंग करने का भी आरोप है। असामाजिक तत्वों ने दीघा के बाटा निवासी उनके स्टाफ सह गार्ड चुनचुन कुमार को पकड़कर लाठी-डंडे से पीटा, जिसमें उसका सिर फट गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

असामाजिक तत्वों ने संस्थान परिसर में लगे खान ग्लोबल स्टडीज के बोर्ड को तोड़ दिया तथा गेट भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस कारण करीब दो घंटे तक उस इलाके में अफरातफरी मची रही। कोचिंग के बाहर सड़क पर छात्रों और आम लोगों की गहमागहमी रही। मामले की सूचना पर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, सिटी एसपी मध्य दीक्षा कदमकुआं, पीरबहोर और सुल्तानगंज थाने के पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक हमलावर वहां से भाग गए।

बताया जाता है कि खान ग्लोबल स्टडीज में बिहार पुलिस की परीक्षा पास करने वालों के सम्मान में रविवार को समारोह का आयोजन किया गया था। इसको लेकर खान ग्लोबल स्टडीज और बगल के स्थित एक कोचिंग संस्थान के बीच में तनाव था। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर मंगलवार रात 9.30 से 10 बजे के बीच अचानक काफी संख्या में असामाजिक तत्व पहुंच गए और कोचिंग का गेट तोड़ दिया। इसका खान सर के स्टाफ और छात्रों ने विरोध किया। इस पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई । इसके बाद दूसरे पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया। खान ग्लोबल स्टडीज के स्टाफ ने बताया कि मारपीट में गार्ड चुनचुन का सिर फट गया। आरोप लगाया कि हमलावरों ने चार-पांच राउंड फायरिंग भी की। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी।

खान सर क्या बोले इस पूरे बवाल के बाद खान सर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। खान सर ने कहा कि हमला करने वाले असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को भी धमकाया। कुछ लोगों को यह आपत्ति है कि इतनी कम फीस में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है और अच्छे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। प्रशासन कोचिंग संस्थान की सुरक्षा बढ़ाए।