गणतंत्र दिवस: पटना की 6 सड़कें बंद, किधर से जाएं और किधर ना जाएं; घर से निकलने से पहले पढ़ लें

गणतंत्र दिवस: पटना की 6 सड़कें बंद, किधर से जाएं और किधर ना जाएं; घर से निकलने से पहले पढ़ लें

संक्षेप:

इस रूट पर केवल पासधारक ही गांधी मैदान की ओर जा सकेंगे। निजी वाहन फ्रेजर रोड में पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा तथा डाकबंगला चौराहा से पूरब की ओर भट्टाचार्या चौक-पीरमुहानी होते हुए नाला रोड की ओर जा सकेंगे।

Jan 26, 2026 07:12 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
गांधी मैदान समेत शहर की छह सड़कों पर सोमवार को सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिन सड़कों पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा, उस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद संचालन हो सकेगा। गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहनों को सुबह सात बजे से ही रोक दिया जाएगा। इधर झंडोत्तोलन स्थल पर जाने वाले वाहनों के लिए गांधी मैदान के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

फ्रेजर रोड में डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान (चिल्ड्रेन पार्क) तक के मार्ग में सुबह सात बजे से समारोह की समाप्ति तक इस रूट पर सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। इस रूट पर केवल पासधारक वाहन लेकर जा सकेंगे। इसी प्रकार न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड, कोतवाली टी प्वाइंट से पुलिस लाइन तक (बुद्धमार्ग में) पूरब की ओर जाने वाले सभी रास्ते कार्यकम की समाप्ति तक आम यातायात के लिए बन्द रहेंगे। वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाले वाहन विद्यापति मार्ग या बुद्धमार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा की ओर जाएंगे।

आयुक्त कार्यालय के सामने से मरीन ड्राइव की ओर मुड़ेंगे वाहन

राजापुर पुल से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहनों को आयुक्त कार्यालय के सामने से मरीन ड्राइव की ओर मोड़ दिया जाएगा। इस रूट पर केवल पासधारक ही गांधी मैदान की ओर जा सकेंगे। निजी वाहन फ्रेजर रोड में पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा तथा डाकबंगला चौराहा से पूरब की ओर भट्टाचार्या चौक-पीरमुहानी होते हुए नाला रोड की ओर जा सकेंगे।

यदि कोई वाहन एक्जीविशन रोड आ जाता है तो उसे स्मार्ट बाजार के सामने कटिंग से पुनः वापस भट्टाचार्या चौक की ओर डायवर्ट कर दिया जायेगा। फ्रेजर रोड में डाकबंगला चौक से जेपी गोलम्बर तक का मार्ग केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के अलावा इनके पारिवारिक वाहनों और रंगीन कार्डधारी अतिविशिष्ट, विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित रहेगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
