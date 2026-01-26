गणतंत्र दिवस: पटना की 6 सड़कें बंद, किधर से जाएं और किधर ना जाएं; घर से निकलने से पहले पढ़ लें
गांधी मैदान समेत शहर की छह सड़कों पर सोमवार को सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिन सड़कों पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा, उस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद संचालन हो सकेगा। गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहनों को सुबह सात बजे से ही रोक दिया जाएगा। इधर झंडोत्तोलन स्थल पर जाने वाले वाहनों के लिए गांधी मैदान के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
फ्रेजर रोड में डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान (चिल्ड्रेन पार्क) तक के मार्ग में सुबह सात बजे से समारोह की समाप्ति तक इस रूट पर सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। इस रूट पर केवल पासधारक वाहन लेकर जा सकेंगे। इसी प्रकार न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड, कोतवाली टी प्वाइंट से पुलिस लाइन तक (बुद्धमार्ग में) पूरब की ओर जाने वाले सभी रास्ते कार्यकम की समाप्ति तक आम यातायात के लिए बन्द रहेंगे। वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाले वाहन विद्यापति मार्ग या बुद्धमार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा की ओर जाएंगे।
आयुक्त कार्यालय के सामने से मरीन ड्राइव की ओर मुड़ेंगे वाहन
राजापुर पुल से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहनों को आयुक्त कार्यालय के सामने से मरीन ड्राइव की ओर मोड़ दिया जाएगा। इस रूट पर केवल पासधारक ही गांधी मैदान की ओर जा सकेंगे। निजी वाहन फ्रेजर रोड में पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा तथा डाकबंगला चौराहा से पूरब की ओर भट्टाचार्या चौक-पीरमुहानी होते हुए नाला रोड की ओर जा सकेंगे।
यदि कोई वाहन एक्जीविशन रोड आ जाता है तो उसे स्मार्ट बाजार के सामने कटिंग से पुनः वापस भट्टाचार्या चौक की ओर डायवर्ट कर दिया जायेगा। फ्रेजर रोड में डाकबंगला चौक से जेपी गोलम्बर तक का मार्ग केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के अलावा इनके पारिवारिक वाहनों और रंगीन कार्डधारी अतिविशिष्ट, विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित रहेगा।