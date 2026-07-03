हाईकोर्ट की दखल पर 2 एएसआई समेत 6 पुलिस वाले गिरफ्तार, आरा में भरत तिवारी जैसा दूसरा कांड?

कस्टडी से सनोज के गायब होने के मामले में उत्पाद थाने के दो एएसआई, तीन होमगार्ड और एक निजी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पटना हाईकोर्ट खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है।

बिहार के आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे एक और कांड की आहट सुनाई दे रही है। लापता चल रहे दलित युवक सनोज कुमार के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बड़ी कार्रवाई की गयी है। इस मामले में पुलिस ने उत्पाद थाने के दो एएसआई, तीन होमगार्ड और एक निजी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पटना हाईकोर्ट खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भोजपुर की बिहिया महादलित टोली से उत्पाद थाना पुलिस ने 13 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। सनोज तब से गायब है। पुलिस की रिपोर्ट में उसके फरार हो जाने की रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन, उसका मोबाइल पुलिस के पास ही मिला जबकि उसकी बाइक भी बरामद की जा चुकी है।

कोर्ट के आदेश पर बुधवार को सभी पुलिस कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल भेजे जाने वाले पुलिस कर्मियों में एएसआई धीरज कुमार सिंह, राज कुमार, होमगार्ड राजू सिंह, उमेश यादव और धर्मेंद्र पासवान शामिल हैं। सभी पुलिस कर्मी जगदीशपुर उत्पाद थाने में पोस्टेड थे। उसी थाने के निजी चालक उदवंतनगर थाना क्षेत्र के असनी गांव निवासी विकास सिंह को भी जेल भेजा गया है।

भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज की ओर से इसकी की पुष्टि की गयी है। एएसआई धीरज कुमार सिंह सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के पकड़ीडीह गांव और राज कुमार रोहतास के दावत थाने के रामनगर गांव के रहने वाले हैं। वहीं होमगार्ड राजू सिंह बिहिया थाने के पकड़ी, धर्मेंद्र पासवान उसी थाना क्षेत्र के समरदह और उमेश यादव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमार गांव के रहने वाले हैं। सभी जगदीशपुर उत्पाद थाने में पोस्टेड थे। वहीं, थाने का निजी चालक विकास उदवंतनगर थाने के असनी गांव का निवासी है। इधर, एक अन्य संदिग्ध पुलिस कर्मी से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सनोज कुमार को गिरफ्तार करने में सभी की संलिप्तता सामने आयी है।

बताया जा रहा है कि बिहिया थाना क्षेत्र के गंज गांव निवासी गौरी शंकर राम के पुत्र सनोज कुमार को पिछले साल 13 अगस्त को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा। उस मामले में परिजनों की ओर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एसपी राज के नेतृत्व में पुलिस हरकत में आयी और मंगलवार को मामले में संदिग्ध सभी पुलिस कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी। इसके बाद बुधवार को सभी को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। इधर, पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस सनोज कुमार की बरामदगी में जुटी है।

कस्टडी से भागा सनोज का मोबाइल पुलिस के पास कैसे? भोजपुर के बिहिया के गंज गांव निवासी दलित युवक सनोज कुमार के मामले में उत्पाद पुलिस सवालों में घिर गयी है। उत्पाद पुलिस की दलील उसके गले की फांस बन गयी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस के अनुसार, उत्पाद थाने का दावा है कि 13 अगस्त 2025 को कुछ लड़कों को पकड़ा गया था। बिहिया चौरास्ता पर जाम लगने के कारण पीछे बैठा एक लड़का गेट खोलकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, लेकिन उत्पाद पुलिस की इस दलील पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि अगर आरोपित पुलिस की हिरासत से भाग गया, तो आबकारी विभाग की ओर से तत्काल स्थानीय थाने में सनहा या एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? अगर युवक भाग निकला, तो उसका मोबाइल पुलिस के ही पास कैसे रह गया? क्या उसे भागने का मौका दिया गया या कहानी कुछ और है? बताया जा रहा है कि घटना के वक्त छापेमारी टीम में उत्पाद पुलिस के दो एएसआई, तीन जवान और दो ड्राइवर शामिल थे।

वो रो रहा था, बोल रहा था-पुलिस मार रही है लापता सनोज के भाई निरंजन कुमार के बयान ने इस मामले को झकझोर कर रख दिया है। निरंजन के अनुसार भाई ने फोन पर रोते हुए कहा था कि उसे आबकारी पुलिस ने पकड़ लिया है। दोबारा फोन किया, तो वह फूट-फूट कर रोने लगा और बोला- बार-बार फोन मत करो, पुलिस बहुत मार रही है। इसके बाद फोन बंद हो गया।

उच्च न्यायालय के आदेश पर सनोज के परिजनों को सुरक्षा इधर, सूत्रों के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश पर लापता सनोज कुमार के परिजनों को पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रदान कराने की कवायद तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराये जाने और अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी सनोज कुमार को बरामद नहीं किया जा सका। तब परिजनों ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। परिजनों की ओर से सनोज कुमार की बरामदगी के साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगायी गयी थी।

क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि गंज निवासी गौरी शंकर राम के पुत्र सनोज कुमार को पिछले साल 13 अगस्त को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया था। उसके बाद से वह घर नहीं लौटा है। उस मामले में गौरी शंकर राम की ओर से बिहिया थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। उसमें कहा गया है कि 13 अगस्त 2025 की शाम करीब 6:35 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आयी। ‌तब उनके बेटे सनोज बताया कि उसे धरहरा मुसहर टोली के पास आबकारी पुलिस ने पकड़ लिया है। इस आधार पर परिजन धरहरा मुसहर टोली पहुंचे और उस नंबर पर कॉल की, तो वह बंद बताने लगा। इसके बाद सनोज की खोजबीन शुरू की गयी। उस दौरान उसकी बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली, लेकिन सनोज वहां नहीं था। बताया जा रहा है कि बाद में सीडीआर निकाले जाने और स्थानीय पुलिस के दबाव के बाद सनोज कुमार का मोबाइल उत्पाद पुलिस के पास से बरामद किया गया, लेकिन सनोज का कोई पता नहीं है। काफी प्रयास के बाद सनोज का सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट की ओर से मंगलवार को भोजपुर डीएम और एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को तलब किया गया था। वहां न्यायालय की ओर से पुलिस अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिया गया है।

हाईकोर्ट करेगा मॉनिटरिंग सनोज कुमार मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश कुमार मनीष की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता लापता युवक की बरामदगी और गायब होने का सच सामने लाना है। इस मामले की मॉनिटरिंग खुद हाईकोर्ट करेगा, जबकि जांच का सुपरविजन भोजपुर के एसपी को सौंपा गया है।सुनवाई के दौरान भोजपुर एसपी ने कोर्ट को बताया कि संदेह के घेरे में आए सात लोगों में से छह को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा चुकी है। कोर्ट ने सीसीटीवी देखकर पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए और कहा कि बंद बोलेरो के पीछे का दरवाजा खोले बिना किसी का भाग निकलना संभव नहीं लगता।