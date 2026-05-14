बाप और 2 बेटों समेत 6 को मर्डर केस में उम्रकैद, असम राइफल्स के सूबेदार मेजर की हत्या मामले में फैसला
16 जून की रात सुबेदार मेजर की इन अभियुक्तों ने लोहे के फरसा और कुदाल से सिर पर हमला कर हत्या कर दी। फैसला आने में चार साल लग गए।
Bihar Crime News: बिहार के भभुआ कोर्ट ने असम राइफल्स के सूबेदार मेजर शशिभूषण तिवारी की हत्या मामले में पिता-पुत्र सहित छह लोगों की उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हर सजायफ्ता पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फाइन की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
इस मामले में एडीजे द्वितीय अजीत कुमार मिश्र की अदालत ने चैनपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ निवासी दीनानाथ गोंड के बेटों श्रवण गोंड, राकेश गोंड तथा बचाऊ सिंह के पुत्र सुभाष सिंह, नचकू गोंड के पुत्र अर्जुन कुमार, चांद थाना क्षेत्र के बभनियांव निवासी कुमार गोंड के पुत्र अनिल गोंड एवं चैनपुर थाना क्षेत्र के तेनउरा निवासी सुदामा राम के पुत्र राजेश कुमार उर्फ राजेश राम को सजा दी है। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। फैसला आने में चार साल का समय लगा। मृतक के परिजनों ने कोर्ट के आदेश पर संतोष जताया है।
अधिवक्ता पत्नी ने दर्ज कराया केस
इस मामले में मृतक की पत्नी अधिवक्ता सीमा तिवारी ने चांद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया गया है कि उनके पति मणिपुर के सलोन जिला की असम राइफल्स में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। वह 8 मई 2022 को छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे। पत्नी 16 जून 2022 को अपने बच्चों से मिलने के लिए वाराणसी के रामनगर स्थित अपने मकान में गई थे। 16 जून की रात में ही उनके पति की इन अभियुक्तों ने लोहे के फरसा और कुदाल से सिर पर हमला कर हत्या कर दी। अगले दिन 17 जून 2022 की सुबह 6:30 बजे पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। उसी के आधार पर केस दर्ज करके पुलिस ने छानबीन किया। इस दौरान मामले को मैनेज करने का काफी प्रयास किया गया लेकिन, परिजनों ने कोर्ट के फैसले का इंतजार किया।
मामूली विवाद में हत्या कर दी
मुकदमा में घटना के कारणों का भी उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि शशि भूषण ने भवन निर्माण कराने के लिए आरोपी को ठेका दिया था। 20 दिन से निर्माण कार्य चल रहा था। पिलर ढालने के दौरान वह टेढ़ा हो गया। इस मामले को लेकर शशि भूषण ने आरोपित श्रवण कुमार से शिकायत की। दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर उसे एक थप्पड़ मार दिया। इसी का बदला लेने की नीयत से उनकी हत्या कर दी गई। इस केस में अपर लोक अभियोजक मीना सिंह एवं सूचिका के अधिवक्ता नगेन्द्र मिश्रा, अजीत कुमार सिंह, मंटू पांडेय बचाव पक्ष थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें