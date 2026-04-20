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बिहार के ये 6 एनएच प्रोजेक्ट्स लटके, केंद्र नहीं दे रहा मंजूरी; डबल इंजन में फंसे 51 हजार करोड़

Apr 20, 2026 07:16 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई पत्राचार किया जाता है तो संबंधित विभागों के अधिकारी उस पर टालमटोल का रवैया अपनाया करते हैं। राज्य या केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली बैठक में भी इन परियोजनाओं की प्रगति पर बात नहीं होती।

बिहार के ये 6 एनएच प्रोजेक्ट्स लटके, केंद्र नहीं दे रहा मंजूरी; डबल इंजन में फंसे 51 हजार करोड़

Bihar News: बिहार की छह राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं केंद्र सरकार से मंजूरी की बाट जोह रही है। इन परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। 51 हजार करोड़ से अधिक लागत वाली ये परियोजनाएं अंतिम मंजूरी के अभाव में फाइलों में ही दौड़ रही है। जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। इन छह परियोजनाओं में बिहार का पहला एक्सप्रेस-वे पटना-पूर्णिया भी शामिल है।

बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली पीपीपीएसी (लोक निजी भागीदारी अनुशंसा समिति) इन छहों परियोजनाओं का निर्माण हैम मोड में करने की मंजूरी दी है। इस मोड में निर्माण एजेंसी को 60% राशि खर्च करनी पड़ती है। जबकि 40 % राशि सरकार खर्च करती है। एजेंसी अपनी लागत की भरपाई टोल से करती है। लेकिन, जब तक केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल जाती, थ्री डी यानी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, सरकार के अधिकारी परियोजनाओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाते।

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जानकारी मिली है कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई पत्राचार किया जाता है तो संबंधित विभागों के अधिकारी उस पर टालमटोल का रवैया अपनाया करते हैं। राज्य या केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली बैठक में भी इन परियोजनाओं की प्रगति पर बात नहीं होती। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर ही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को लेकर संबंधित महकमा गंभीरता से काम किया करता है।

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● पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाला राज्य का पहला एक्सप्रेस-वे है। चार लेन बनने वाले इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 244.961 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 31987.11 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है। इसके बनने से पटना से पूर्णिया की दूरी तीन घंटे में पूरी होगी। व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

● अनीसाबाद से दीदारगंज के बीचच छह लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। इसकी लंबाई 13.41 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 8455.86 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है। इसके बनने से पटना शहर में लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। कई एनएच का इससे जुड़ाव होने से पटना के बाहर आने-जाने में भी सुविधा होगी।

● वाराणसी-रांची-कोलकाता छह लेन सड़क में दो पैकेज को एक में तब्दील करते हुए वित्तीय मंजूरी मिली है। 41.955 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 2897.16 करोड़ खर्च होना है। इसमें सोन नदी पर एक पुल का भी निर्माण होना है। इसके बनने से वाराणसी से कोलकाता तक का सफर सात घंटे में पूरा होगा। हल्दिया बंदरगाह से जुड़ाव होने के कारण सामानों की आवाजाही भी सुगम होगी।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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