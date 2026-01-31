NEET छात्रा से दरिंदगी में 6 नाबालिग लड़के रडार पर, दारोगा रोशनी कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई
एसआईटी ने हॉस्टल और अस्पताल के सीसीटीवी के डीवीआर और मोबाइल कॉल के डिटेल्स की जांच के बाद छह नाबालिगों को भी जांच के घेरे में लिया है। ताकि छात्रा के अंगवस्त्र पर मिले स्पर्म से मिलान कराया जा सके।
पटना नीट छात्रा हत्याकांड मामले में छह नाबालिग भी जांच की जद में हैं। पुलिस उनसे पहले ही पूछताछ कर चुकी है। उनका भी डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने लिये गये हैं। उसकी रिपोर्ट अगले सप्ताह आने की संभावना है। ये सभी हॉस्टल संचालक, मालिक और हॉस्पिटल से जुड़े हैं। तकनीकी जांच के तहत अहम सुराग के लिए इन नाबालिगों से पूछताछ की गई है। इधर कुछ और लोगों का भी डीएनए जांच के लिए खून के नमूने लिये जाएंगे। इस कांड में महिला दारोगा रोशनी कुमारी कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई।
एसआईटी ने हॉस्टल और अस्पताल के सीसीटीवी के डीवीआर और मोबाइल कॉल के डिटेल्स की जांच के बाद छह नाबालिगों को भी जांच के घेरे में लिया है। ताकि छात्रा के अंगवस्त्र पर मिले स्पर्म से मिलान कराया जा सके। एसआईटी ने शुक्रवार को छात्रा के फुफेरे भाई को पूछताछ के लिए पटना बुलाया। वह प्रायोगिक परीक्षा छोड़कर एसपी सिटी के कार्यालय पहुंचा। हालांकि, एसपी ने कहा कि शनिवार को आपसे पूछताछ की जाएगी। तकनीकी जांच में उस छात्र का नंबर भी मृतका के मोबाइल में पाया गया है। पांच जनवरी के पहले उससे कई बार बातचीत भी हुई है।
दारोगा रोशनी से एक घंटे तक पूछताछ हुई
निलंबित थानेदार रोशनी कुमारी से भी लंबी पूछताछ हुई है। उसे एसएसपी कार्यालय बुलाया गया। एक घंटे तक उससे पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की। छात्रा की तबीयत खराब होने से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक पुलिस की ओर से प्रारंभिक क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में पूछताछ की गई। एसआईटी जानना चाहती है कि दारोगा के स्तर से कहां लापरवाही बरती गई है? पूछताछ में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिसका सही जवाब दारोगा नहीं दे पाई।
माता-पिता बोले, केस को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहती है एसआईटी
माता पिता का कहना था कि एसआईटी केस को दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है। आरोप था कि बार-बार जांच जहानाबाद की ओर क्यों केस को मोड़ा जा रहा है, जबकि घटना पटना में हुई है। यदि एसआईटी जांच नहीं कर पा रही है तो सीबीआई से जांच कराई जाए। डीजीपी के आवास पर काफी देर हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ। डीजीपी से मिलने छात्रा के माता-पिता पहुंचे थे, पर डीजीपी से सिर्फ पिता को मिलने दिया गया। इस बीच छात्रा की मां डीजीपी के कमरे में चली गई। छात्रा के परिजनों के अनुसार डीजीपी से मिलने के बाद छात्रा के माता-पिता जहानाबाद के लिए निकल गए। इन्हें अचानक बाइपास पर पटना एसएसपी द्वारा रोका गया। कहा गया कि चलिए आप पहले गृहमंत्री से मिलिए। इस पर परिजनों ने कहा कि हम अब किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए।