पटना में पूजा कर लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियों से भून डाला, एक की मौत

ग्रामीणों ने बताया कि परिवार के लोग जगदंबा मंदिर में नए ट्रक की पूजा कराने गए थे। पूजा कराने के बाद सभी लोग ट्रक में सवार होकर अपने घर शाहपुर लौट रहे थे। जैसे ही ट्रक फोरलेन से गांव की ओर जाने के लिए धीमा हुआ। पहले से घात लगाए अपराधियों ने ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

पटना के बख्तियारपुर में सालिमपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मारी दी। जिनमें शाहपुर निवासी इंग्लिश यादव (35), पिता कुलदीप यादव की मौत हो गई। घटना शनिवार की शाम करीब चार बजे की है। सभी लोग करौटा स्थित प्रसिद्ध जगदंबा मंदिर में नए ट्रक की पूजा कराकर अपने घर शाहपुर लौट रहे थे। घायलों में कुलदीप यादव, उनकी पत्नी क्रांति देवी, भाई कांग्रेस यादव, भतीजा राहुल कुमार और एक अन्य महिला शामिल हैं। सभी को खुसरूपुर में प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। उधर, घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बख्तियारपुर-पटना फोरलेन को जाम कर दिया है। पुलिस को घटनास्थल से कई खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले फोर लेन के एक होटल में आरोपियों ने खूब शराब पीया उसके बाद ट्रक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे।

ग्रामीणों ने बताया कि परिवार के लोग जगदंबा मंदिर में नए ट्रक की पूजा कराने गए थे। पूजा कराने के बाद सभी लोग ट्रक में सवार होकर अपने घर शाहपुर लौट रहे थे। जैसे ही ट्रक फोरलेन से गांव की ओर जाने के लिए धीमा हुआ। पहले से घात लगाए अपराधियों ने ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ट्रक के केबिन में बैठे लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद सड़क जाम खत्म हुआ। करीब चार घंटे तक फ़ोरलेन जाम रहा। जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले फोर लेन के एक होटल में आरोपियों ने खूब शराब पीया उसके बाद ट्रक पर तबातोड़ फायरिंग करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गाड़ी ख़ुद इंग्लिश यादव (मृतक) ही चला रहे थे । जबकि परिवार के अन्य सदस्य साथ में थे। नई ट्रक लेने के बाद सभी लोग एक दिन पहले रजरप्पा (झारखंड) पूजा करने गए थे। वही से लौटने के क्रम में जगदंबा मंदिर में भी ट्रक का पूजा करा कर घर लौट रहे थे। तभी घर से दो सौ मीटर दूर घटना को अंजाम दिया गया।

ट्रक पर इतनी गोलियां बरसाई गई कि कई जगहों पर छलनी हो गया है। गांव वालों की मानें तो शाहपुर निवासी कांग्रेस यादव और सुरेंद्र यादव के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। दोनों चचेरे भाई हैं। करीब दो साल पहले सुरेंद्र यादव और उनके भतीजे विकास यादव पर तलवार से हमला हुआ था। जिसमें विकास की मौत हो गई थी और सुरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हत्या का आरोप कांग्रेस यादव के परिवार लगा था।

ग्रामीणों का कहना है कि उसी घटना के प्रतिशोध में शनिवार की शाम दूसरे पक्ष ने अंधाधुंध गोलीबारी की। जिनमें इंग्लिश यादव की मौत हो गई और दो महिलाएं समेत पांच लोग जख्मी हैं। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में सनसनी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। फायरिंग शांत होने के बाद लोग ट्रक के पास पहुंचे तो ट्रक के अंदर लोग खून से लथपथ पड़े थे। आनन फानन में सभी घायलों को खुसरूपुर स्थित एक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पांच को प्राथमिक उपचार के बाद पांच पटना रेफर कर दिया।