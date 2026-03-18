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पटना के रिंग रोड को लेकर अच्छी खबर, रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच छह लेन सड़क बनेगी

Mar 18, 2026 07:48 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
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आमस से रामनगर, कल्याणपुर से बेला-नवादा शामिल हैं। कच्ची दरगाह से कल्याणपुर तक पहुंच पथ के लिए गंगा नदी पर छह लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। रामनगर से कच्ची दरगाह तक छह लेन सड़क बनने से आमस से बेला-नवादा तक की सड़क जुड़ जाएगी।

पटना के रिंग रोड को लेकर अच्छी खबर, रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच छह लेन सड़क बनेगी

पटना के रिंग रोड का हिस्सा रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच 14.5 किमी में बनने वाली छह लेन सड़क का निर्माण अप्रैल से शुरू होगा। एनएचएआई ने जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों के मुआवजे की बढ़ी राशि मंजूर कर दी है। इससे अब सड़क निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। अगले माह से इस महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू होगा।

दरअसल, यह परियोजना पिछले एक साल से जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे के कारण पेच में फंसा हुआ था। किसान जमीन के लिए तय मुआवजे राशि से दोगुना की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई बार किसानों और पटना प्रमंडलीय आयुक्त के बीच बातचीत का दौर चला। इसमें अंतिम निर्णय मुआवजे पर 1.75 फीसदी की वृद्धि का हुआ। एनएचआई ने इस वृद्धि पर मुहर लगा दी है।

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पटना रिंग रोड का हिस्सा

यह सड़क आमस-दरभंगा के साथ पटना रिंग रोड का हिस्सा है। एनएच 119 डी आमस-दरभंगा का निर्माण चार पैकेज में हो रहा है। आमस से रामनगर, कल्याणपुर से बेला-नवादा शामिल हैं। कच्ची दरगाह से कल्याणपुर तक पहुंच पथ के लिए गंगा नदी पर छह लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। रामनगर से कच्ची दरगाह तक छह लेन सड़क बनने से आमस से बेला-नवादा तक की सड़क जुड़ जाएगी। इससे बिहार के अंदरूनी हिस्सों की बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।

निर्माण लागत दोगुनी बढ़ जाएगी

सड़क की कुल लंबाई 14.5 किमी है। इसके लिए 80.1367 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करने की जरूरत है। निर्माण पर 465. 46 करोड़ स्वीकृत के पहले हो चुके हैं। अब मुआवजे की राशि लगभग दोगुनी होने से निर्माण की लागत उस अनुसार बढ़ जाएगी।

दीघा-पाटलिपुत्र नहर रोड तेज वाहन चलाने पर रोक

इधर दीघा-पाटलिपुत्र नहर रोड पर तेज वाहन चलाने पर यातायात पुलिस ने रोक लगा दी है। यातायात पुलिस का कहना है कि इस मार्ग पर सड़क निर्माण चल रहा है। इसीलिए कई जगहों पर मलबा जमा है। तेज वाहन चलाने पर खतरे की आंशका है, इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि इस रूट पर चलते समय वाहनों की गति धीमी रखें।

यातायात पुलिस ने कहा है कि दीघा से खगौल रूट पर रूपसपुर के पास निर्माण कार्य चल रहा है। यहां जगह-जगह खुदाई कर दी गई है। इससे मलबा जमा हो गया है। इसीलिए यातायात पुलिस ने यहां पर साइनबोर्ड भी लगा दिया है ताकि वाहनों की गति तेज नहीं हो। खुदाई के कारण कई जगहों पर सड़क संकरी हो गई है। लोगों से अपील की गई है कि इस रूट पर ओवरटेक नहीं करें।

इससे दुघर्टना हो सकती है। खुदाई वाले क्षेत्र में गति सीमा को नियंत्रित रखें। धूल और मलबे से बचने के लिए धीरे चलें। इस रूट पर पथ निर्माण विभाग की ओर से दीघा से खगौल तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान इस सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा की थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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