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भोजपुर में सोन नदी में डूबे 6 दोस्त, 3 की मौत; एक दूसरे को बचाने में खुद खुद की जिंदगी गंवाई

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान
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सोन नदी में छह दोस्त नहाने गए थे। एक डूबने लगा तो सभी उसके साथ लग गए। हालात नहीं संभला तो तीन बाहर निकल गए। बाकी तीन की डूबकर मौत हो गई।

भोजपुर में सोन नदी में डूबे 6 दोस्त, 3 की मौत; एक दूसरे को बचाने में खुद खुद की जिंदगी गंवाई

भोजपुर के सहार प्रखंड के चौरी थाना क्षेत्र के अंधारी गांव स्थित सोन नदी में रविवार की सुबह नहाने गए छह दोस्त डूब गये। इनमें स्नातक छात्र सहित तीन की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से तीन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मृतकों में अंधारी गांव निवासी चिंटू राय के 14 वर्षीय पुत्र हर्षित कुमार, रंजीत राय के 19 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार और शिवभंटू राय के 17 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार शामिल हैं। उसी गांव के स्व. रामनिधि राय के 18 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार, जलेंद्र शर्मा के पुत्र पंकज कुमार और सतीश शर्मा के 14 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार को सुरक्षित बचा लिया गया।

नीतीश कुमार स्नातक, निखिल कुमार मैट्रिक और हर्षित कुमार आठवीं का छात्र था। बताया जा रहा है कि सोन पुल पर जाम होने के चलते दो छात्रों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। इस कारण दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। इधर, हादसे के बाद लोग आक्रोशित हो उठे और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी आक्रोश झेलना पड़ा। सहार-अरवल सोन पुल को भी जाम कर दिया गया। इस कारण आरा-अरवल रोड पर करीब तीन घंटे से अधिक समय तक आवागमन बाधित रहा। डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और आवागमन बहाल कराया गया।

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एक-दूसरे को बचाने में डूब गये तीनों

भोजपुर के सहार प्रखंड के चौरी थाना क्षेत्र के अंधारी गांव स्थित सोन नदी में रविवार की सुबह नहाने गए छह दोस्त डूब गये। इनमें तीन की मौत हो गई और तीन को स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

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बताया जा रहा है कि छह दोस्त रविवार को सोन में नहाने गये थे। दो किनारे नहा रहे थे, जबकि चार गहरे पानी में चले गये। उस दौरान एक दोस्त डूबने लगा। उसे बचाने में दो अन्य दोस्त भी डूब गए। हादसे की सूचना से गांव में अफरातफरी और खलबली मच गयी। देखते ही बड़ी संख्या में गांव के लोग पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। गोताखोरों की मदद से सभी को निकाला गया। बच्चों की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया।

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घटना के बाद थानाध्यक्ष सुबोध कुमार भी पुलिस बल के साथ पहुंचे। कुछ देर बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। अरवल सदर अस्पताल में तीनों का पोस्टमार्टम कराया गया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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