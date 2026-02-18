Patna Metro: पटना में चलेगी छह कोच वाली मेट्रो, दूसरे फेज में मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी ट्रेन

Patna Metro: चौथे चरण में भूमिगत लाइन में मेट्रो परिचालन शुरू होगा। इसमें मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम या विश्वविद्यालय तक मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। पांचवें चरण में विश्वविद्यालय, पीएमसीएच और गांधी मैदान तक मेट्रो का परिचालन शुरू होगा।

पटना में छह कोच वाली मेट्रो दौड़ेगी। दोनों कॉरिडोर के लिए आठ से दस रैक की खरीद की जाएगी। इसके लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। साथ ही मेट्रो के एलिवेटेड और टनल वाले 12.5 किलोमीटर में पटरी बिछाने का भी टेंडर जल्द जारी होगा। मेट्रो कोच और पटरी बिछाने के लिए एजेंसी के चयन में सात-आठ महीने का वक्त लगेगा। इस बीच राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन तक टनल पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। इस रूट में कई जगह टनल तैयार भी है। हालांकि टेंडर जारी करने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी साझा नहीं की गई है।

जानकारी के अनुसार जिस कंपनी को रैक निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी, उससे भूमिगत लाइन में मेट्रो शुरू करने से पहले कम से कम दो रैक ली जाएगी।