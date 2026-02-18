Patna Metro: पटना में चलेगी छह कोच वाली मेट्रो, दूसरे फेज में मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी ट्रेन
पटना में छह कोच वाली मेट्रो दौड़ेगी। दोनों कॉरिडोर के लिए आठ से दस रैक की खरीद की जाएगी। इसके लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। साथ ही मेट्रो के एलिवेटेड और टनल वाले 12.5 किलोमीटर में पटरी बिछाने का भी टेंडर जल्द जारी होगा। मेट्रो कोच और पटरी बिछाने के लिए एजेंसी के चयन में सात-आठ महीने का वक्त लगेगा। इस बीच राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन तक टनल पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। इस रूट में कई जगह टनल तैयार भी है। हालांकि टेंडर जारी करने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी साझा नहीं की गई है।
भूमिगत लाइन में दौड़ेगी पटना मेट्रो की अपनी ट्रेन
चौथे चरण में भूमिगत लाइन में मेट्रो परिचालन शुरू होगा। इसमें मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम या विश्वविद्यालय तक मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। पांचवें चरण में विश्वविद्यालय, पीएमसीएच और गांधी मैदान तक मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। छठे चरण में आकाशवाणी, पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन और मीठापुर तक परिचालन शुरू करने की योजना है।जानकारी के अनुसार जिस कंपनी को रैक निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी, उससे भूमिगत लाइन में मेट्रो शुरू करने से पहले कम से कम दो रैक ली जाएगी।
तीन कोच की एक और रैक आएगी किराये पर
मार्च में प्राथमिक कॉरिडोर के 6.107 किलोमीटर में मलाही पकड़ी तक मेट्रो का परिचालन दूसरे चरण में शुरू हो जाएगा। पहले चरण में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन से जीरो माइल होते हुए भूतनाथ तक मेट्रो का परिचालन शुरू है। तीसरे चरण में खेमनीचक से जगनपुरा, रामकृष्ण नगर होते हुए मीठापुर तक लगभग 3.217 किलोमीटर तक एलिवेटेड मार्ग में मेट्रो के परिचालन की तैयारी की जा रही है। प्राथमिक कॉरिडोर में मेट्रो के परिचालन के लिए किराये पर तीन कोच का एक रैक लाया गया है। लेकिन मीठापुर तक मेट्रो का परिचालन शुरू होने से पहले तीन कोच के एक और रैक को किराए पर लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसी साल मीठापुर तक मेट्रो चलाने की योजना है। लेकिन कोच खरीदने के लिए जब निविदा जारी होगी, तो उसकी आपूर्ति में कम से कम दो वर्ष का समय लगेगा। इस कारण किराए पर ही रैक ली जाएगी और मीठापुर तक परिचालन शुरू किया जाएगा।