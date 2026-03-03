Hindustan Hindi News
चंद्रग्रहण पर बिहार में बड़ा हादसा, स्नान करने नदी में उतरे 6 बच्चों की डूबने से मौत

Mar 03, 2026 09:13 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, केसरिया (पूर्वी चंपारण)
बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में चंद्रगहण के बाद स्नान करने नदी में उतरे 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। 

Bihar News: चंद्रग्रहण पर बिहार के मोतिहारी में बड़ी दुर्घटना हो गई। चंद्रग्रहण स्नान करने नदी में उतरे 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह घटना पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरगांवा गांव की है। बताया जा रहा है कि चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद मंगलवार शाम सभी सुमौति नदी के किनारे पहुंचे थे। नदी में डुबकी लगाते ही सभी गहरे पानी में चले गए और एक-एक कर डूबने लगे। स्थानीय लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धिकरण के लिए स्नान करते हैं।

जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार देर शाम करीब 7:15 बजे की है। बताया जा रहा है कि ग्रहण खत्म होने के बाद बच्चे उत्साह के साथ नदी किनारे पहुंचे थे। गहरे पानी का अंदाजा नहीं मिल पाने के कारण एक-एक कर सभी डूबने लगे। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते और उन्हें बचाने की कोशिश करते, तब तक सभी बच्चे गहरे पानी में समा गए।

पूरे गांव में कोहराम

स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी छह शवों को नदी से बाहर निकाला गया। जैसे ही एक साथ छह बच्चों के शव गांव में पहुंचे, वहां चीख-पुकार मच गई। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे लोहरगांवा गांव में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कुछ समय पहले तक साथ खेल रहे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

