चंद्रग्रहण पर बिहार में बड़ा हादसा, स्नान करने नदी में उतरे 6 बच्चों की डूबने से मौत

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में चंद्रगहण के बाद स्नान करने नदी में उतरे 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है।

Bihar News: चंद्रग्रहण पर बिहार के मोतिहारी में बड़ी दुर्घटना हो गई। चंद्रग्रहण स्नान करने नदी में उतरे 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह घटना पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरगांवा गांव की है। बताया जा रहा है कि चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद मंगलवार शाम सभी सुमौति नदी के किनारे पहुंचे थे। नदी में डुबकी लगाते ही सभी गहरे पानी में चले गए और एक-एक कर डूबने लगे। स्थानीय लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धिकरण के लिए स्नान करते हैं।

जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार देर शाम करीब 7:15 बजे की है। बताया जा रहा है कि ग्रहण खत्म होने के बाद बच्चे उत्साह के साथ नदी किनारे पहुंचे थे। गहरे पानी का अंदाजा नहीं मिल पाने के कारण एक-एक कर सभी डूबने लगे। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते और उन्हें बचाने की कोशिश करते, तब तक सभी बच्चे गहरे पानी में समा गए।

पूरे गांव में कोहराम स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी छह शवों को नदी से बाहर निकाला गया। जैसे ही एक साथ छह बच्चों के शव गांव में पहुंचे, वहां चीख-पुकार मच गई। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे लोहरगांवा गांव में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कुछ समय पहले तक साथ खेल रहे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे।