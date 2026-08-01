Siwan News बाइक से गिरकर युवक घायल
Siwan News सिसवन क्षेत्र में बाइक से गिरकर अभिषेक भारती नामक युवक घायल हो गया। वह मुबारक़पुर मठिया का निवासी है। उसे सिसवन रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
Siwan News सिसवन। चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के सिसवन सीवान मुख्य मार्ग पर बाइक से गिर कर एक युवक घायल हो गया। घायल युवक मुबारक़पुर मठिया निवासी मनोज भारती का पुत्र अभिषेक भारती है। घायल का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया।
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