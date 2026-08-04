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Siwan News रिश्तेदारी में आए युवक मारपीट में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के एक गांव में रिश्तेदारी में आए युवक मंजय कुमार शुक्ला पर मारपीट का हमला हुआ। वह यूपी के देवरिया जिले के मइल गांव का निवासी है। घायल युवक का इलाज सिसवध रेफरल अस्पताल में किया गया।

Siwan News रिश्तेदारी में आए युवक मारपीट में घायल

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव में रिश्तेदारी में आए एक युवक मारपीट की घटना में घायल हो गया। घायल युवक यूपी के देवरिया जिले के मइल गांव निवासी राम मनोहर शुक्ला का पुत्र मंजय कुमार शुक्ला है। घायल युवक का इलाज सिसवध रेफरल अस्पताल में कराया गया।

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