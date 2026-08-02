Siwan News दरौली: झरही नदी में डूबने से युवक की मौत से मचा हड़कंप : सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल : सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे फोटो के आधार पर शव की हुई शिनाख्त गुठनी/ दरौली, एक संवाददाता। दरौली थाना क्षेत्र के गौरी गांव के समीप झरही नदी से युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान दोन गांव निवासी आनंद तिवारी (48) वर्ष था। परिजनों का कहना था कि वह वह गुरुवार की दोपहर से ही घर से निकल गया था। जहां परिजनों द्वारा उसकी खोज बिन किया गया। लेकिन उसका कहीं पर भी कोई पता ठिकाना नहीं मिल पाया। परिजनों को इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे फोटो को देखकर हुआ। मृतक की बहन गीता देवी ने थाने पहुंचकर थानाअध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे से शव की शिनाख्त किया। और बताया कि उनके भाई आनंद तिवारी 48 वर्ष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तथा वह 31अगस्त की दोपहर से ही घर से निकल गए थे। उन्होंने थानाअध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर शव को सौंपने का अनुरोध किया है। घटना के संबंध में दरौली थानाअध्यक्ष अभिनव दुबे ने बताया कि अभी तक परिजनों के द्वारा कोई शिकायत नहीं मिली थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। रविवार की दोपहर मृतक के बहन गीता देवी का लिखित शिकायत मिला है। शव को उन्हे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सौंप दीजाएगी। सोशल मीडिया पर फोटो देख बहन ने की शव की शिनाख्त