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Siwan News दरौली: झरही नदी में डूबने से युवक की मौत से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली: झरही नदी में डूबने से 48 वर्षीय आनंद तिवारी की मौत हो गई। परिजनों ने सोशल मीडिया पर वायरल फोटो देखकर शव की पहचान की। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के समय आनंद मानसिक रूप से ठीक नहीं थे और वह घर से गायब थे।

Siwan News दरौली: झरही नदी में डूबने से युवक की मौत से मचा हड़कंप

Siwan News दरौली: झरही नदी में डूबने से युवक की मौत से मचा हड़कंप : सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल : सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे फोटो के आधार पर शव की हुई शिनाख्त गुठनी/ दरौली, एक संवाददाता। दरौली थाना क्षेत्र के गौरी गांव के समीप झरही नदी से युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान दोन गांव निवासी आनंद तिवारी (48) वर्ष था। परिजनों का कहना था कि वह वह गुरुवार की दोपहर से ही घर से निकल गया था। जहां परिजनों द्वारा उसकी खोज बिन किया गया। लेकिन उसका कहीं पर भी कोई पता ठिकाना नहीं मिल पाया। परिजनों को इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे फोटो को देखकर हुआ। मृतक की बहन गीता देवी ने थाने पहुंचकर थानाअध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे से शव की शिनाख्त किया। और बताया कि उनके भाई आनंद तिवारी 48 वर्ष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तथा वह 31अगस्त की दोपहर से ही घर से निकल गए थे। उन्होंने थानाअध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर शव को सौंपने का अनुरोध किया है। घटना के संबंध में दरौली थानाअध्यक्ष अभिनव दुबे ने बताया कि अभी तक परिजनों के द्वारा कोई शिकायत नहीं मिली थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। रविवार की दोपहर मृतक के बहन गीता देवी का लिखित शिकायत मिला है। शव को उन्हे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सौंप दीजाएगी। सोशल मीडिया पर फोटो देख बहन ने की शव की शिनाख्त

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क्या कहते हैं थानाअध्यक्ष

================================== दरौली थाना क्षेत्र के दोन गांव निवासी आनंद तिवारी 48 वर्ष की मौत झरही नदी में डूबने से 31 जुलाई को हो गई। पुलिस ने अज्ञात शव को मानकर पोस्टमार्टम के लिए 1 अगस्त मिल सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की बहन दरौली थाना क्षेत्र के चकरी गांव निवासी गीता देवी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो को देखकर अपने भाई की शव को पहचान लिया। और थानाअध्यक्ष से लिखित शिकायत देकर शव को अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। जानकारी के अनुसार मृतक के घर में मां-बाप की मौत होने के कारण वह अकेला था। बहन की शादी हो जाने से वह बिल्कुल अकेला था। उसकी मौत के बाद बहन का रो-रो कर बुरा हाल है।

क्या कहते हैं थानाअध्यक्ष

================== दरौली थाना अध्यक्ष अभिनव दुबे ने बताया कि 1 अगस्त को शव मिलने के बाद उसे अज्ञात मानकर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया। परिजनों द्वारा शव की शिनाख्त के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए शव को सौंप दिया गया है।

सामान्य प्रश्न

युवक का नाम क्या था?
युवक का नाम आनंद तिवारी था।
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