Siwan News कलश यात्रा के दौरान दाहा नदी में डूबा युवक, घंटों तलाश के बाद भी नहीं मिला शव

Siwan News बड़हरिया में सावन की सोमवारी पर निकली कलश यात्रा के दौरान 19 वर्षीय सूरज कुमार दाहा नदी में डूब गया। खोजबीन के बावजूद शव नहीं मिल सका। सूरज अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और एनसीसी की तैयारी कर रहा था। एनडीआरएफ की टीम देर से पहुंची, जिससे परिजन और ग्रामीण नाराज हैं।

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। सावन की सोमवारी पर निकली कलश यात्रा के दौरान प्रखंड के बदरजीमी स्थित दाहा नदी में जल भरने के क्रम में 19 वर्षीय युवक डूब गया, लेकिन उसका शव बरामद नहीं किया जा सका है। घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की है। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बाद में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन समाचार लिखे जाने तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका था। डूबे युवक की पहचान थाना क्षेत्र के लकड़ी बाजार निवासी श्रीभगवान साह के 19 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है।

घटना का विवरण बताया गया है कि लकड़ी दरगाह स्थित शिव मंदिर से सावन की सोमवारी के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई थी। श्रद्धालु बदरजीमी स्थित दाहा नदी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल भर रहे थे। इसी दौरान सूरज कुमार अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए मौजूद ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह नदी की गहराई में समा गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने जाल और नाव की मदद से कई घंटों तक युवक की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर थानाध्यक्ष छोटन कुमार, सीओ मनीष कुमार, एसआई सोनू रफी, गौतम कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद सीओ ने एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंचकर देर शाम तक खोज अभियान चलाती रही।

परिवार की स्थिति माता-पिता का इकलौता बेटा था सूरज परिजनों के अनुसार, सूरज कुमार अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पिता गुजरात में नौकरी करते हैं, जबकि सूरज पटना में रहकर एनसीसी की तैयारी कर रहा था। छुट्टी में वह लकड़ी स्थित अपने घर आया था और कलश यात्रा में शामिल होकर जल भरने गया था, जहां यह हादसा हो गया। एनडीआरएफ के देर से पहुंचने पर नाराजगी ग्रामीणों और परिजनों ने आरोप लगाया कि सूचना दिए जाने के काफी देर बाद एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि गोताखोरों और एनडीआरएफ की सहायता से लगातार खोजबीन की जा रही है। शव मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गांव की प्रतिक्रिया गांव में पसरा मातम हादसे की सूचना मिलते ही लकड़ी दरगाह गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर सरपंच संतोष चौहान, मुखिया संजय प्रसाद सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी।