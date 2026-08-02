Siwan News पत्नी से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, चार घंटे की मशक्कत के बाद उतरा

Siwan News बड़हरिया के महल गांव में एक युवक पत्नी से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। स्थानीय पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने चार घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। समझौते के लिए पत्नी को मायके से बुलाया गया, और दोनों के बीच विवाद को सुलझा लिया गया।

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। जामो थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत स्थित महल गांव में शनिवार की सुबह पत्नी से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची जामो थाना पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और परिजनों की करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतरा। इसके बाद पुलिस पति-पत्नी को थाने ले गई, जहां दोनों के बीच समझौता कराया गया।

घटना की जानकारी जानकारी के अनुसार, महल गांव निवासी मो. हफीज का पुत्र मेराज अली अंसारी सुबह करीब सात बजे घर से लगभग 100 मीटर दूर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर जामो थाने के एसआई पप्पू यादव व डायल 112 की टीम पहुंची और युवक से मोबाइल पर लगातार बातचीत कर नीचे उतरने की अपील करती रही। हालांकि, युवक अपनी पत्नी को बुलाकर विवाद सुलझाने की मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद मुखिया पति निशिकांत सिंह उर्फ बबुआजी, बीडीसी सदस्य समीउल्लाह अंसारी उर्फ छोटे आलम, अर्जुन यादव, पूर्व बीडीसी सदस्य सतेंद्र साह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की पहल पर युवक की पत्नी को उसके मायके बिंदुसार बुजुर्ग गांव से बुलाया गया।

समझौता और परिणाम पत्नी से बातचीत और पुलिस के समझाने-बुझाने के बाद युवक करीब साढ़े 11 बजे टावर से नीचे उतर आया। पुलिस दोनों को जामो थाना ले गई, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पति-पत्नी के बीच समझौता कराया गया। समझौते के बाद मामला शांत हो गया। शादी के बाद से चल रहा था विवाद बताया जाता है कि मेराज अली अंसारी की शादी महादेवा ओपी क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग निवासी रुखसाना परवीन से हुई थी। दंपती की एक बेटी भी है। शादी के बाद से ही दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। इस मामले में कई बार पंचायत और थाना स्तर पर समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। कुछ समय पहले पत्नी मायके चली गई थी, जिससे युवक नाराज चल रहा था।