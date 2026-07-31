Siwan News दरौली: सरयू घाट पर युवाओं ने सफाई अभियान चलाया
Siwan News दरौली प्रखंड मुख्यालय के पंच मदिरा घाट पर युवाओं ने सफाई अभियान चलाया। उन्होंने सालों से जमा कूड़ा-कचरा साफ किया और जंगलों को काटते हुए घाट की सीढ़ियों को भी पुनर्स्थापित किया। अभियान का नेतृत्व रितेश सिंह ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लोगों से नदी को साफ रखने की अपील भी की गई।
Siwan News गुठनी/दरौली , एक संवाददाता। दरौली प्रखंड मुख्यालय स्थित पंच मदिरा घाट पर युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सरयू घाट के आस-पास अधिकतर जगहों पर वर्षों से जमा कूड़ा-कचरा और लावारिस सामान इस पावन तट की सुंदरता को बिगाड़ रहा था।
सफाई अभियान का कार्य विवरण
युवाओं की टोली ने कड़ा परिश्रम करके इस पूरे परिसर को साफ किया। झाड़ियों को काटने के साथ-साथ घाट की सीढ़ियों और किनारे जमा प्लास्टिक व अन्य गंदगियों को हटाकर उचित स्थान पर निस्तारित किया गया, जो कई वर्षों से कचरे के ढेर पर बना था। इस अभियान का नेतृत्व बजरंग दल के संयोजक रितेश सिंह द्वारा किया गया। पंचमदिरा घाट और आसपास के घाटों पर लगे वर्षों से कचरे के अंबार को युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाकर साफ किया जा रहा है। वहीं नदी में बहने वाले प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी और अन्य सामानों को भी निकाल कर बाहर किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
युवाओं के इस अभियान को जहां सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। युवाओं के इस जागरूकता कार्यक्रम को लोगों द्वारा खूब सराहा भी जा रहा है। युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं और ग्रामीणों से नदी को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की गई है। वह घर से वैसे कोई वस्तु और सामान ना लाएं। जो घाटों पर फेंकना पड़े। मौके पर प्रांत विमर्श प्रमुख उत्तर बिहार के रितेश सिंह, प्रखंड अध्यक्ष सूरज गुप्ता उर्फ धन्नू गुप्ता, राजन कुशवाहा , मनु सिंह , राहुल अवस्थी, हर्ष श्रीवास्तव, मोहन गुप्ता, अभिषेक गुप्ता,राहुल पटेल, मलिंगा यादव, धीरज पासवान, प्रेम पटवा, अनुराज तिवारी,प्रकाश गुप्ता, राहुल गुप्ता, अंकित सेठी, विनीत आदित्य, शैलेश तूफानी,कृष्णा, दीपक, सुधांशु, शहंशाह, रानू , अमित, सचिन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।
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