Siwan News विवाद सुलझाने बहन के ससुराल आए साले का सिर फोड़ा
Siwan News हुसैनगंज में एक युवक अपने बहन-बहनोई के विवाद को सुलझाने के लिए गया था, जहां उसके बहनोई ने उस पर ईंट से हमला कर दिया। हमले में युवक का सिर फट गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Siwan News हुसैनगंज, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के हुसैनगंज गांव में बहन बहनोई का विवाद सुलझाने आए युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सीवान टाऊन थाना क्षेत्र के नवलपुर निवासी मो नसीम ने हुसैनगंज थाने में आवेदन के माध्यम से बताया कि उनकी बहन का ससुराल हुसैनगंज में है। बहन बहनोई के बीच कई दिनों से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए वो 9 अगस्त की सुबह 9 बजे बहन के ससुराल पहुंचे। मो नसीम विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे कि इतने में उनके बहनोई उग्र हो गए और ईंट से मो नसीम के सर पर हमला कर दिया।
इस हमले में उनका सर फट गया और वो खून से लथपथ हो गए। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां सर में टांके लगाने के बाद उन्हें बेहतर इलाज व सिटी स्कैन के लिए सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
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