Siwan News शादी का आश्वासन मिलने पर टावर से उतरी युवती, पांच घंटे चला ड्रामा

Siwan News बड़हरिया के बहादुरपुर बाजार में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई क्योंकि उसके प्रेमी ने शादी का वादा किया था, लेकिन अब उसने इंकार कर दिया। युवती ने कहा कि जब तक उसका प्रेमी नहीं आएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी। पुलिस और ग्रामीणों ने घंटों उसे समझाने की कोशिश की। अंततः आश्वासन के बाद वह नीचे उतरी।

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। जामो थाना क्षेत्र के बहादुरपुर बाजार में रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब प्रेम प्रसंग से जुड़ी बात को लेकर एक युवती बाजार के पश्चिम स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। करीब पांच घंटे तक पुलिस और ग्रामीण युवती को समझाने का प्रयास करते रहे।

युवती की पहचान बताया गया है कि युवती बहादुरपुर पंचायत के रघुनाथपुर गांव की रहने वाली है। उसका बहुआरा कादिर पंचायत के बहुआरा गांव निवासी एक युवक से काफी समय से प्रेम - प्रसंग चल रहा था। युवती का आरोप था कि युवक ने शादी का वादा किया था, लेकिन अब शादी से इनकार कर रहा है।

पुलिस की कोशिश युवती ने पुलिस से मोबाइल पर बातचीत के दौरान कहा कि जब तक उसका प्रेमी मौके पर नहीं आएगा, वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। घटना की सूचना मिलने पर जामो पुलिस मौके पर पहुंची और युवती से बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक समझाने के बावजूद युवती अपनी बात पर अड़ी रही।

ग्रामीणों का प्रयास इस दौरान बहादुरपुर बाजार के एक युवक ने भी हिम्मत दिखाते हुए टावर पर चढ़कर युवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रेमी को मौके पर बुलाने की मांग करती रही। घटना की जानकारी मिलते ही बहादुरपुर, रघुनाथपुर, सिसवा समेत आसपास के दर्जनों गांवों से ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। भीड़ बढ़ने से बाजार में काफी देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही।

समझौता बाद में जामो थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने बीडीसी सदस्य समीउल्लाह अंसारी, पूर्व मुखिया वकील अंसारी समेत अन्य लोगों के सहयोग से युवती को समझाया। शादी कराने के आश्वासन के बाद युवती टावर से नीचे उतरने के लिए राजी हुई। नीचे उतरने के बाद पुलिस युवती को अपने साथ थाने ले गई। वहां उसके परिजनों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मामले को शांत कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सुरक्षा व्यवस्था की मांग टावरों पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से टावरों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। मुखिया प्रतिनिधि जीव नारायण यादव, सामाजिक कार्यकर्ता संजीव कुमार, भुट्टेली बाबू, पूर्व मुखिया वकील अहमद, बीडीसी सदस्य समीउल्लाह अंसारी, अनीस अहमद समेत अन्य लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने टावरों के प्रवेश द्वार पर गेट लगाने और सुरक्षा गार्ड की तैनाती की मांग की, ताकि कोई व्यक्ति दोबारा इस तरह टावर पर न चढ़ सके।