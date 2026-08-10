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Siwan News यादव समुदाय के लोगो ने दूध से भरा बाबा महेन्द्रानाथ का अरघा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर में यादव समुदाय ने दूध से महेंद्रनाथ का अरघा भरा। सावन एकादशी पर श्रद्धालु अपने मवेशियों के दूध से शिवलिंग को स्नान कराते हैं। यह पुरानी परंपरा है। अरघा समिति की बैठक में तैयारी की गई थी, और प्रशासन को इस बारे में सूचित किया गया था।

Siwan News यादव समुदाय के लोगो ने दूध से भरा बाबा महेन्द्रानाथ का अरघा

Siwan News सिसवन, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक शिव मंदिर बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर मेहंदार में रविवार को यादव समुदाय के लोग बाबा महेंद्रनाथ का अरघा दूध से भरें। यदुवंशियों द्वारा दुग्धाभिषेक कर महेंद्रनाथ के बने अरघे को भरने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है।

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परंपरा का महत्व

सावन मास की एकादशी को यदुवंशी बिरादरी के लोग अपने मवेशियों के दूध को बाबा महेंद्रनाथ के शिवलिंग पर चढ़कर दूध से ढकते हैं। दूध से ढकने की परंपरा काफी पुरानी है। एकादशी के दिन बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में श्रद्धालु मेहंदार पहुंचकर अपने मवेशियों के लाये दूध महेंद्रनाथ पर चढ़ाकर अपने व अपने परिवार के खुशहाली की कामना करते हैं।

बैठक और प्रशासन की तैयारी

अरघा समिति के अध्यक्ष वृजकिशोर यादव ने बताया कि इस बाबत शनिवार की शाम को एक बैठक आयोजित कर अरघा भरने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। प्रशासन को भी इससे अवगत कराया गया कि यादव समुदाय के लोग महेंद्रनाथ का अरघा भरेंगे। बीडीओ राजेश कुमार व सीओ उदयन कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर के बाहर लगे अरघा के जरिए ही महेंद्रनाथ का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया गया।

सुरक्षा के उपाय

किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई अरघा भरने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यादव समुदाय द्वारा दुग्धाभिषेक के लिए आवेदन मिला था। प्रशासन सचेत है। बैरिकेटिंग के जरिए बाहर बने अरघा के माध्यम से ही दुग्धाभिषेक किया गया पोखर के जल से सतुआ खाते हैं लोग एक मान्यता है कि दुग्धाभिषेक के बाद कमलदाह सरोवर के जल से सतुआ सान कर स्वयं खाते हैं व उसमें से ले जाकर अपने पशुओं को भी खिलते हैं। मान्यता है कि इससे सालों भर उनके पशुओं के साथ कोई अनहोनी नहीं होती। परिजन खुशहाल रहते हैं। मवेशी दूध व शरीर से निरोग रहते हैं。

सामान्य प्रश्न

यादव समुदाय ने दूध अभिषेक कब और कहां किया?
यादव समुदाय ने दूध अभिषेक सावन मास की एकादशी को बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर मेहंदार में किया।
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