Siwan News बच्चों ने पर्यावरण बचाने का दिया संदेश
Siwan News सीवान के संघमित्रा पब्लिक स्कूल में विश्व संरक्षण दिवस धूमधाम से मनाया गया। विज्ञान क्लब के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी। प्राचार्या ने कहा कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और इसे संरक्षित करने की पहल घर से शुरू होनी चाहिए। विद्यालय छात्रों के विकास में हर संभव सहायता करेगा।
Siwan News सीवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल में विश्व संरक्षण दिवस उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया गया। विज्ञान क्लब के इंचार्ज वाल्मीकि सर के नेतृत्व में कक्षा नौ के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और सतत विकास पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी।प्राचार्या नबोनीता घोष ने कहा कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत अपने घर एवं विद्यालय से करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए इसे सामाजिक उत्तरदायित्व और नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाली पहल बताया। सचिव मनीष प्रसाद सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय हर संभव सुविधा उपलब्ध कराता रहेगा, ताकि वे शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।
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