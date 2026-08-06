Siwan News नप में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत 81 नियोजित कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन से मरीसरकारी अस्पताल में लंबी लाइन से मरीज परेशानसरकारी अस्पताल में लंबी लाइन से मरीज परेशानज परेशान

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। पिछले सात दिनों से अपनी मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल पर डटे नगर परिषद के 81 कर्मियों के लिए हड़ताल का सातवां दिन किसी बड़े संकट से कम नहीं रहा। बताया जा रहा कि नगर परिषद सीवान के तहत दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत 81 नियोजित कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से बुधवार को रद्द कर दिया गया है। इस संदर्भ में नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से बजाप्ता विभागीय पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में इस बात का उल्लेख है कि जिन 81 कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है, उनमें शामिल सफाई कर्मी-कुली के पद पर नियोजित हैं। इनका पद सृजित नहीं है। वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन के बाद इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। ऐसे में कुल 81 दैनिक कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है। ईओ द्वारा पांच अगस्त बुधवार को जारी पत्र में इस बात को भी दर्शाया गया है कि हालांकि स्वास्थ्य व कार्य की इच्छा रखने वाले कर्मियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजन किया जा सकेगा।

कर्मियों की जिम्मेदारी विभिन्न वार्डों की सफाई समेत अन्य कार्य से जुड़े हैं कर्मी जिन 81 कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है, उनके जिम्मे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विभिन्न वार्डों की सफाई, राजेन्द्र पार्क, टीपर चालक व जेसीबी चालक आदि हैं। वहीं जिनका नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है, उनमें प्रमोद कुमार, विश्वामित तिवारी, रोहित कुमार, गुड़िया देवी, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, मुकेश यादव, विशाल कुमार, आनंद, आदित्य कुमार सिंह, संजीव कुमार, राजकिशोर पासवान, प्रकाश कुमार, सूरज कुमार, संध्या देवी, अमलावती, छोटेलाल राम, विजय कुमार बांसफोर, रिंकी देवी, अभिमन्यु रावत, पवन बांसफोर, जूली देवी, सिंकदर बांसफोर, रेखा देवी, गुड़िया देवी, सरिता देवी, छोटू बांसफोर, अमर बांसफोर, राजन कुमार, बबलू बांसफोर, बिनोद बांसफोर, सुनीता देवी, बनौट बांसफोर, मंटू कुमार, सिंती देवी, कुसुम देवी, चिंता देवी, इंदू देवी, चंदन बांसफोर, चंदा देवी, रुमी देवी, संदीप बांसफोर, विरेन्द्र कुमार, सोनू कुमार, राजू कुमार, नीरज कुमार, सौरभ कुमार, करण कुमार, मुकेश प्रसाद, राजेश, प्रकाश, रवि, बैजनाथ, गोलू, अंजू, नंदजी यादव, संतोष कुमार, बेबी देवल, राज कुमार, पिंटू, दिलीप कुमार पासवान, शिव कुमार चौधरी, आकाश कुमार शर्मा, प्रेमचंद, नीतीश कुमार, संजय रावत, बुलेट कुमार बांसफोर, रामू कुमार, मंटू कुमार, विकास कुमार राम, प्रीतम कुमार राम, नरेश कुमार रौत, लड्डून कुमार व विकास कुमार हैं।

स्वच्छता की स्थिति नप कर्मियों व सफाई कर्मियों की हड़ताल सातवें दिन भी रही जारी इस बीच, एक साथ नगर परिषद में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत 81 नियोजित कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने पर हड़कंप मच गया है। पहले से ही गंदगी के ढेर पर बैठा नगर परिषद क्षेत्र में अब सफाई को लेकर और अधिक परेशानी खड़ी होने की संभावना जताई जा रही है। कारण कि एक दिन पूर्व ही नगर परिषद की मुख्य पार्षद ने आंदोलनकारियों की राज्य स्तरीय टीम की बिहार सरकार से वार्ता होने व 5 अगस्त से हड़ताल समाप्त होने की संभावना जताई थी। मगर इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर सफाई व्यवस्था और अधिक बिगड़े जाने की बात बताई जा रही है। इधर, नगर परिषद कर्मियों व सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार सातवें दिन बुधवार को भी जारी रही। हर मोड़, हर गली, हर सड़क गंदगी से पटा हुआ है। नगर निकाय में 30 जुलाई से शहर समेत 45 वार्डों में न झाड़ू लगा है, न कचरे का उठाव हुआ है। सड़कों पर गंदगी उड़ रही है। जगह-जगह जमा कचरा पानी से भिंगकर बदबू फैला रहा है। आम से लेकर खास तक खुली सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। श्रावण मास में मोहल्ले से लेकर शिवालय तक के समीप गंदगी पसरी है।

नौकरी से निकाला जाना आंदोलन को कुचलने व दबाव बनाने के लिए निकाला नौकरी से मजदूर यूनियन के राज्य सचिव ने बताया कि आंदोलन को कुचलने के लिए और दवाब बनाने के लिए 81 कर्मियों को नौकरी से निकाला गया है। यह लड़ाई तो स्थानीय नहीं थी, हमारी लड़ाई राज्य सरकार से थी, लेकिन दवाब बनाने के लिए स्थानीय नप प्रशासक द्वारा यह कार्रवाई की गई है। आउट सोर्सिंग को मजबूत करने के लिए यह कार्रवाई हुई है। अब राज्य सरकार के साथ ही नगर परिषद की स्थानीय प्रशासक के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राज्य स्तरीय मांगें नहीं माने जाने व सभी 81 कर्मियों को पुन: तत्काल नहीं रखे जाने तक आंदोलन और तेज होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।