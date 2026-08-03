Siwan News नारी की सहभागिता के बिना नहीं पूरा हो सकता विकसित भारत का संकल्प
Siwan News सीवान में रविवार को शिवव्रत साह मंदिर परिसर में महिलाओं के सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम विवेक रंजन ने कहा कि नारी की सहभागिता से ही विकसित भारत संभव है। इंस्टालेशन कार्यक्रम में रुद्राभिषेक पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के शिवव्रत साह मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने समाज के सशक्तिकरण में सहभागिता का संकल्प लिया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि नारी की सहभागिता के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इनर व्हील क्लब जैसे संगठन नारी सशक्तिकरण के साथ सेवा, मित्रता, सहयोग की भावना का संचार कर समाज में सकारात्मकता का संचार भी कर रहे है।
सामाजिक योगदान
डीपीआरओ उपेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि समाज को विकसित बनाने में नारी शक्ति का योगदान है। भाजपा नेता संजय पांडेय ने कहा कि महिलाओं की सहभागिता से ही समाज का उत्थान हो सकता है।
इंस्टालेशन कार्यक्रम
बहरहाल, अंतराष्ट्रीय सामुदायिक क्लब इनर व्हील क्लब आद्या सीवान का इंस्टालेशन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इंस्टालेशन कार्यक्रम में रुद्राभिषेक पूजन, विश्व शांति व कल्याण के लिए प्रार्थना, महाआरती व प्रसाद का वितरण किया गया। सावन महोत्सव व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं व बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। क्लब की ओर से बच्चियों को कलम कॉपी देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं, नए सदस्यों का स्वागत क्लब का पिन लगाकर किया गया। कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत अल्पिता मिश्रा ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रगान व पौधरोपण के साथ कार्यक्रम को विराम दिया गया। मौके पर नगर परिषद् की उपसभापति किरण गुप्ता, क्लब की प्रेसिडेंट आरती आलोक वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट रेखा जयसवाल, सेक्रेटरी रिंकी कुमारी, आईएसओ, अंजलि पुष्कर, डॉ. सोनाली वर्मा, डॉ. राकेश कुमार गुप्ता, डॉ. अंजलि कुमारी, मृत्युंजय तिवारी, रुपल आनंद , विकास कुमार, डॉ. राजा प्रसाद, अभिमन्यु, सूरज, सिद्धू, संजय जायसवाल, विनीता कुमारी, मीनाक्षी जयसवाल व नीतू सिंह आदि उपस्थित थे।
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