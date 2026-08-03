Siwan News नारी की सहभागिता के बिना नहीं पूरा हो सकता विकसित भारत का संकल्प

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि नारी की सहभागिता के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इनर व्हील क्लब जैसे संगठन नारी सशक्तिकरण के साथ सेवा, मित्रता, सहयोग की भावना का संचार कर समाज में सकारात्मकता का संचार भी कर रहे है।

इंस्टालेशन कार्यक्रम

बहरहाल, अंतराष्ट्रीय सामुदायिक क्लब इनर व्हील क्लब आद्या सीवान का इंस्टालेशन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इंस्टालेशन कार्यक्रम में रुद्राभिषेक पूजन, विश्व शांति व कल्याण के लिए प्रार्थना, महाआरती व प्रसाद का वितरण किया गया। सावन महोत्सव व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं व बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। क्लब की ओर से बच्चियों को कलम कॉपी देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं, नए सदस्यों का स्वागत क्लब का पिन लगाकर किया गया। कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत अल्पिता मिश्रा ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रगान व पौधरोपण के साथ कार्यक्रम को विराम दिया गया। मौके पर नगर परिषद् की उपसभापति किरण गुप्ता, क्लब की प्रेसिडेंट आरती आलोक वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट रेखा जयसवाल, सेक्रेटरी रिंकी कुमारी, आईएसओ, अंजलि पुष्कर, डॉ. सोनाली वर्मा, डॉ. राकेश कुमार गुप्ता, डॉ. अंजलि कुमारी, मृत्युंजय तिवारी, रुपल आनंद , विकास कुमार, डॉ. राजा प्रसाद, अभिमन्यु, सूरज, सिद्धू, संजय जायसवाल, विनीता कुमारी, मीनाक्षी जयसवाल व नीतू सिंह आदि उपस्थित थे।