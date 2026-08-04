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Siwan News बाइक से गिरकर महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन में एक महिला बाइक से गिर गई जिससे वह घायल हो गई। घायल महिला गुड़िया देवी हैं, जो चैनपुर बाजार से लौट रही थीं। उन्हें सिसवन रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

Siwan News बाइक से गिरकर महिला घायल

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के सीवान सिसवन मुख्य मार्ग पर बाइक से गिरकर चांदपुर की एक महिला घायल हो गई। घायल महिला स्थानीय निवासी मुकेश पांडेय की पत्नी गुड़िया देवी है। वह चैनपुर बाजार से वापस लौट रही थी तभी बाइक से गिरकर घायल हो गई। इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया।

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