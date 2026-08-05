Siwan News मंगलसूत्र व जिऊतिया नोचकर भागने की एफआईआर
Siwan News हुसैनगंज में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसने उसका मंगलसूत्र और जिऊतिया चोरी किया। घटना 3 अगस्त को हुई, जब महिला बाजार से लौट रही थी। युवक की पहचान सीसीटीवी फुटेज में हुई है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।
Siwan News हुसैनगंज। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ी बघौनी निवासी महिला ने थाने में आवेदन देकर हुसैनगंज दक्खिन मोहल्ला के एक युवक के खिलाफ मंगलसूत्र व जिऊतिया नोचकर भागने की एफआईआर दर्ज कराई है। महिला अंजू देवी पति जयलाल राम ने आवेदन में बताया कि 3 अगस्त को हुसैनगंज बाजार से खरीदारी करके वापस जा रही थी। इसी क्रम में हुसैनगंज दक्खिन मोहल्ला स्थित मस्जिद के थोड़ा आगे स्थानीय निवासी गले से मंगलसूत्र एवं जिऊतिया नोचकर तेजी से गली में भाग गया। युवक की पहचान पास ही लगी हुई सीसीटीवी में भी हुई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
युवक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।