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Siwan News पांच पंचायतों में लगा सहयोग सह कल्याण शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बड़हरिया प्रखंड के पांच पंचायतों में सहयोग सह कल्याण शिविर आयोजित हुआ। इसमें राशन कार्ड, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए। बीडीओ संदीप कुमार ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।

Siwan News पांच पंचायतों में लगा सहयोग सह कल्याण शिविर

Siwan News बड़हरिया प्रखंड की बालापुर, चौकी हसन, भलुआड़ा और कुड़वा समेत पांच पंचायतों में सहयोग सह कल्याण शिविर आयोजित हुआ। विभिन्न विभागों के स्टॉल पर राशन कार्ड, स्वास्थ्य, परिमार्जन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदन लिए गए। बीडीओ संदीप कुमार ने कहा कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।

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