Siwan News पुलिस कर्मियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का एसपी ने दिया निर्देश
Siwan News सीवान में पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा की अध्यक्षता में पुलिस केंद्र में साप्ताहिक समस्याओं की सुनवाई की गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने अपनी समस्याएं रखीं। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए, ताकि पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिल सके।
Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। शहर स्थित पुलिस केंद्र में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समस्याओं की सुनवाई व अनुरोध कक्ष का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न इकाइयों से आए पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने अपनी समस्याएं व मांगें पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखीं। पुलिस अधीक्षक ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और इनके त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि पुलिस कर्मियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्राथमिकता है, ताकि वे बेहतर कार्य वातावरण में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। बैठक में सेवा संबंधी मामलों, प्रशासनिक आवश्यकताओं व अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई।
पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें और लंबित मामलों का समय पर निस्तारण करें। पुलिस विभाग का मानना है कि इस तरह के नियमित संवाद व शिकायत निवारण कार्यक्रम से पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और कार्यकुशलता में भी सुधार होता है।
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