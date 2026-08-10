Siwan News अनुरोध कक्ष में सुनीं पुलिसकर्मियों की समस्याएं
Siwan News सीवान में, एसपी पूरन कुमार झा की अध्यक्षता में साप्ताहिक सस्तिका व अनुरोध कक्ष का आयोजन हुआ। पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं, जिन्हें एसपी ने गंभीरता से सुना। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिसकर्मियों के अनुरोधों का शीघ्र और नियमानुसार समाधान किया जाए।
Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। समाहरणालय स्थित कार्यालय में एसपी पूरन कुमार झा की अध्यक्षता में साप्ताहिक सस्तिका व अनुरोध कक्ष का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न थानों व इकाइयों में कार्यरत पुलिसकर्मियों की समस्याओं व मांगों को सुना गया। एसपी ने प्रत्येक कर्मी की बात गंभीरता से सुनी और इनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अनुरोध कक्ष में पुलिसकर्मियों ने सेवा से संबंधित विभिन्न मामलों और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिसकर्मियों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।