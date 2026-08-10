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Siwan News अनुरोध कक्ष में सुनीं पुलिसकर्मियों की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान में, एसपी पूरन कुमार झा की अध्यक्षता में साप्ताहिक सस्तिका व अनुरोध कक्ष का आयोजन हुआ। पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं, जिन्हें एसपी ने गंभीरता से सुना। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिसकर्मियों के अनुरोधों का शीघ्र और नियमानुसार समाधान किया जाए।

Siwan News अनुरोध कक्ष में सुनीं पुलिसकर्मियों की समस्याएं

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। समाहरणालय स्थित कार्यालय में एसपी पूरन कुमार झा की अध्यक्षता में साप्ताहिक सस्तिका व अनुरोध कक्ष का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न थानों व इकाइयों में कार्यरत पुलिसकर्मियों की समस्याओं व मांगों को सुना गया। एसपी ने प्रत्येक कर्मी की बात गंभीरता से सुनी और इनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अनुरोध कक्ष में पुलिसकर्मियों ने सेवा से संबंधित विभिन्न मामलों और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिसकर्मियों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

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