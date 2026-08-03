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Siwan News माहपुर के पियाउर रोड पर जलजमाव से आवागमन मुश्किल, राहगीरों की बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हुसैनगंज के माहपुर गांव में जलजमाव और कीचड़ के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। आसपास के करीब दस गांवों के लोग परेशान हैं। समस्या बढ़ती जा रही है और ग्रामीणों ने समाधान की मांग की है। सुधार न होने पर स्थिति और गंभीर होने की आशंका है।

Siwan News माहपुर के पियाउर रोड पर जलजमाव से आवागमन मुश्किल, राहगीरों की बढ़ी परेशानी

Siwan News हुसैनगंज, निज संवाददाता। प्रखंड के माहपुर गांव स्थित पियाउर रोड पर जलजमाव और कीचड़ के कारण लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है।

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जलजमाव की समस्या

सड़क की बदहाल स्थिति से माहपुर सहित आसपास के करीब दस गांवों के ग्रामीणों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले, बाइक सवार, स्कूली बच्चे, मरीज और अन्य राहगीरों को काफी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से सड़क पर पानी जमा रहने के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

स्थायी समाधान की मांग

कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों के द्वारा स्वयं फावड़ा व अन्य उपकरण लेकर सड़क से पानी निकासी और आवागमन सुचारु करने का प्रयास करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पियाउर रोड कई गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। जलजमाव और कीचड़ के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

बरसात में समस्या और बढ़ी

बरसात के मौसम में समस्या और विकराल हो जाती है, जिससे लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग से सड़क का शीघ्र निरीक्षण कर जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने तथा सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हालात और गंभीर हो जाएंगे.

FAQs

जलजमाव के कारण ग्रामीणों को कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
ग्रामीणों को पैदल चलने, बाइक सवारी, स्कूल जाने, मरीजों और अन्य राहगीरों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
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