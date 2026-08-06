Siwan News महावीर गोस्वामी कन्या उच्च विद्यालय में जल जमाव
Siwan News हसनपुरा के महावीर गोस्वामी कन्या उच्च विद्यालय में जल जमाव की समस्या के कारण छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के हेडमास्टर ने नगर पंचायत को इस समस्या के समाधान के लिए आवेदन दिया है। क्षेत्र के एकमात्र बालिका विद्यालय में यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। नगर पंचायत हसनपुरा स्थित महावीर गोस्वामी कन्या उच्च विद्यालय हसनपुरा के विद्यालय प्रांगण में जल जमाव हो जाने के कारण छात्राओं को पठन-पाठन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहां विद्यालय परिसर में काफी जल जमाव कि समस्या बनी हुई है। इस संदर्भ में विद्यालय के हेडमास्टर राजमंगल सिंह ने नगर पंचायत पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर कहा है कि हसनपुरा प्रखंड में एकमात्र बालिका विद्यालय महावीर गोस्वामी उच्च विद्यालय है। जहां विद्यालय प्रांगण में जल जमाव हो जाने से छात्राओं को पढ़ने आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसलिए छात्राओं के पढ़ने के लिए आने जाने में कठिनाइयों को देखते हुए इसकी लिखित सूचना नगर पंचायत से की है। बता दें कि ये विद्यालय नगर पंचायत हसनपुरा के वार्ड नंबर 11 में अवस्थित है। फिलहाल जलजमाव कि समस्या से पठन पाठन बाधित हो रही है। इसके पूर्व में भी ये समस्या बनी रहती थी। लेकिन कोई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। इस संदर्भ में हसनपुरा नगरपंचायत के ईओ ने कहा कि शीघ्र ही जल-जमाव की समस्या समाधान किया जाएगा।
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