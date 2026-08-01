Siwan News महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे यात्री

Siwan News महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पेयजल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक महीने से चापाकल खराब हैं और गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, जबकि स्टेशन पर प्रतिदिन हजारों यात्री यात्रा कर रहे हैं।

Siwan News महाराजगंज, संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय का महाराजगंज का रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है, जहां बूंद-बूंद पानी के लिए यात्री तरस रहे हैं। समस्या एक दो दिनों से नहीं पूरे एक महीने से बनी है। स्टेशन परिसर में आरओ की बात करना नासमझी है। भीषण गर्मी में स्टेशन परिसर में पेयजल की व्यवस्था नहीं होना आश्चर्यजनक है।

पानी की तलाश स्टेशन परिसर में चापाकल से यात्री अपनी प्यास बुझाते हैं, जो अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। पेयजल के नाम पर स्टेशन परिसर में चापाकल है। स्टेशन परिसर के चापाकल एक महीने से खराब पड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन संवेदक कामाख्या नारायण सिंह इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारी को दे दिए हैं। बावजूद स्टेशन परिसर में पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जबकि, प्रतिदिन हजारों यात्री महाराजगंज से होकर छपरा, मशरक, थावे व कप्तानगंज के लिए यात्रा करते हैं।

भीड़भाड़ के समय सोमवार व शुक्रवार को थावे जाने के लिए यात्रियों की काफी भीड़ स्टेशन परिसर में जुटती है। स्टेशन पर ट्रेन के रुकने व गंतव्य तक अपनी यात्रा के लिए पहुंचे यात्री पानी लेने के लिए चापाकल की तरफ दौड़ते हैं। चापाकल के खराब होने से उनकी प्यास नहीं पूछ पाती है। जबकि स्टेशन परिसर के आसपास विभिन्न प्रकार के ठेला खोमचे खाद्य पदार्थ भेजते हैं। इसे यात्री खरीद कर खाने के बाद तीखा लगने पर पानी की तलाश में भटकते हैं।

ट्रेनों का परिचालन दो जोड़ी ट्रेनों का होता है परिचालन महाराजगंज स्टेशन होकर दो जोड़ी ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से होता है। या सिलसिला प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है। छपरा कचहरी से खुलने के बाद ट्रेन मशरक होकर महाराजगंज स्टेशन पहुंचती है। इससे सीवान, थावे व कप्तानगंज तक की यात्रा करने को ले यात्री बड़ी संख्या में जुटते हैं। उसी तरह 12 बजे, 4 बजे व संध्या 6 बजे विभिन्न जगहों के लिए यात्रा करने के लिए यात्री स्टेशन पहुंचते हैं।