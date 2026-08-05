Siwan News नल-जल योजना ठप, बरहन के लोगों को नहीं मिल रहा पानी
Siwan News सीवान के बरहन में नल-जल योजना बंद होने से ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोग चापाकल और अन्य जल स्रोतों पर निर्भर हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जल्द मरम्मत और नियमित जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है।
Siwan News सीवान। बरहन में नल-जल योजना कई दिनों से खराब पड़ी है, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के लिए चापाकल और अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द योजना की मरम्मत कर नियमित जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है।
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