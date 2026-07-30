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Siwan News मतदाताओं में निर्वाचन संबंधी जागरुकता बढ़ायेगा निर्वाचन साक्षरता क्लब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान में, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीएम हाई स्कूल में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया। इसका उद्देश्य मतदाता जागरुकता, मतदान की प्रक्रिया, और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विभिन्न जागरुकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें वाद-विवाद, रंगोली, और नाटक शामिल हैं।

Siwan News मतदाताओं में निर्वाचन संबंधी जागरुकता बढ़ायेगा निर्वाचन साक्षरता क्लब

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज में जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं में निर्वाचन संबंधी जागरुकता बढ़ाने व लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के उ‌द्देश्य से निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन व विभिन्न जागरुकता गतिविधियों का आयोजन बुधवार को किया गया।

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जागरुकता गतिविधियाँ

इस दौरान क्लब के माध्यम से मतदाता जागरुकता शपथ, मतदान के महत्व पर परिचर्चा, पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता, प्रश्नोतरी, वाद-विवाद, रंगोली, नुक्कड़ नाटक व मतदान पर आधारित लघु फिल्म-प्रस्तुति का आयोजन किया गया। बताया गया कि इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं, प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं व आमजनों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व नैतिक मतदान के प्रति जागरूक करना है।

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मतदाता प्रक्रिया और जानकारी

बहरहाल, कार्यक्रम में सभी छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम, पता व अन्य विवरणों के संशोधन, मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी व मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

मुख्य उद्देश्य

उप निर्वाचन पदाधिकारी सोहैल अहमद ने बताया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को जागरूक, जिम्मेदार व सक्रिय मतदाता बनाना है, ताकि सभी नागरिक बिना किसी भय, प्रलोभन, दबाव या भेदभाव के अपने मताधिकार का स्वतंत्र व निष्पक्ष प्रयोग करें। एडीएम प्रमोद कुमार राम, वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज के प्राचार्य राकेश कुमार सिंह, शिक्षक दिलीप कुमार शर्मा, मुनीश्वर प्रसाद, विनोद कुमार, नंदा गिरि, प्रताप कुमार, विकास कुमार, डाटा इंट्री ऑपरेटर समेत छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

निर्वाचन साक्षरता क्लब का उद्देश्य क्या है?
निर्वाचन साक्षरता क्लब का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को जागरूक, जिम्मेदार व सक्रिय मतदाता बनाना है।
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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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