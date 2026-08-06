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Siwan News घर में घुसकर मारपीट, नकदी-जेवर समेत सामान ले जाने का आरोप, सात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हुसैनगंज के खानपुर खैरांटी गांव में एक महिला के घर में घुसकर सात लोगों ने मारपीट की और सामान चुराया। पीड़िता संतरा देवी ने बताया कि 14 जनवरी को आरोपी नकदी और जेवर लेकर चले गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Siwan News घर में घुसकर मारपीट, नकदी-जेवर समेत सामान ले जाने का आरोप, सात पर केस

Siwan News हुसैनगंज, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के खानपुर खैरांटी गांव में एक महिला के घर में जबरन घुसकर मारपीट करने तथा नकदी, जेवर व अन्य सामान ले जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर हुसैनगंज थाने में सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता संतरा देवी ने आरोप लगाया है कि 14 जनवरी को सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के जिलकाबाद निवासी सात लोग उनके घर पहुंचे और अपना सामान निकालने की बात कहने लगे। महिला द्वारा घर में उनका कोई सामान नहीं होने की बात कहने पर आरोपित जबरन घर में घुस गए और उनके साथ मारपीट की।

आरोप है कि जाते समय वे घर में रखा दो बड़ा बक्सा और चार अटैची उठा ले गए। पीड़िता के अनुसार बक्सों व अटैची में एक लाख रुपये नकद, करीब साढ़े छह लाख रुपये मूल्य के जेवर, कपड़े और बर्तन रखे थे। विरोध करने पर महिला के पुत्र को भी दो बाइक सवार युवकों ने जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि इससे पहले 5 जनवरी को भी उनके साथ मारपीट की गई थी। थाने में कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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