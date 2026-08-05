Siwan News ग्रामीणों के सहयोग से सालों से जर्जर सड़क की हुई मरम्मत
Siwan News आंदर, एक संवाददाता।मंगलसूत्र व जिऊतिया नोचकर भागने की एफआईआर मंगलसूत्र व जिऊतिया नोचकर भागने की एफआईआर मंगलसूत्र व जिऊतिया नोचकर भागने की एफआईआर
Siwan News आंदर, एक संवाददाता। प्रखंड के सहसराव गांव में लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क की मरम्मत आखिरकार ग्रामीणों ने सोमवार को आपसी सहयोग से करा दी। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों तथा किसानों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के दिन में सड़क पर जलजमाव और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की मरम्मत कराने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई गई। लेकिन किसी ने इस दिशा में पहल नहीं की। जनप्रतिनिधियों द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता रहा।
इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती गई। आखिरकार गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर श्रमदान के साथ सड़क की मरम्मत कराने का निर्णय लिया। ग्रामीणों के सहयोग से सड़क पर मिट्टी, ईंट के टुकड़े और अन्य निर्माण सामग्री डालकर उसे समतल किया गया। जिससे आवागमन सुगम हो गया। सड़क की मरम्मत होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की कि इस सड़क का स्थायी निर्माण शीघ्र करायी जाए, ताकि भविष्य में ग्रामीणों को दोबारा इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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