Siwan News कैथवली में डंपिंग ग्राउंड बनाने का विरोध, कार्य रोका
Siwan News मैरवा के कैथवली पंचायत के वार्ड पांच में कचड़ा निस्तारण प्लांट के निर्माण को ग्रामीणों ने रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल शवदाह के लिए उपयोग होता रहा है। विधायक भीष्म प्रताप सिंह ने मामला गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य रोकने का निर्णय लिया है।
Siwan News मैरवा, एक संवाददाता। कैथवली पंचायत के वार्ड पांच में बन रहे कचड़ा निस्तारण प्लांट के निर्माण को ग्रामीणों ने रोक दिया है। मंगलवार को ग्रामीण निर्माण कार्य स्थल पर पहुंच कर हंगामा करते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिए। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर शांत करायी। ग्रामीणों का आरोप है कि कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाए जाने वाले स्थान का शवदाह के रूप में उपयोग होता रहा है।
ग्रामीणों का विरोध
दो वर्ष पूर्व भी ग्रामीणों के विरोध के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था। मंगलवार को दोबारा निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से कहा कि शवदाह स्थल पर कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने की कोशिश की गई तो वे व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनका कहना है कि पहले शवदाह गृह का निर्माण कराया जाए, उसके बाद अन्य योजनाओं पर विचार किया जाए।
विधायक द्वारा निरीक्षण
इसी दौरान दो दिन पूर्व क्षेत्र भ्रमण पर कैथवली पहुंचे जीरादेई विधायक भीष्म प्रताप सिंह को ग्रामीणों ने अपनी शिकायत से अवगत कराया है। विधायक ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। तब प्रस्तावित कचड़ा निस्तारण प्लांट तथा शवदाह स्थल एक-दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। उन्होंने बीडीओ को मामले की जांच कराने और जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य नहीं कराए जाने की बात कही।
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