Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News आदिवासी समाज के उत्थान व विकास के लिए मिल-जुलकर बढ़ें आगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।गोंड समाज के विकास व एकजुटता पर चर्चा हुरका-झाल की थाप पर संस्कृति व एकजुटता का दिया संदेशविश्व आदिवासी दिवस पर सारण प्रमंडल के गोंड आदिवासी समाज ने कार्यक्रम किया...

Siwan News आदिवासी समाज के उत्थान व विकास के लिए मिल-जुलकर बढ़ें आगे

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सदर प्रखंड के बाघड़ा में आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति, शिक्षा, विकास व अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने समारोह की सराहना करते हुए समाज के उत्थान व विकास के लिए मिल-जुलकर आगे बढ़ने की बात कही। कार्यक्रम का आयोजन युवा खरवार महासभा, बिहार के तत्वावधान में आयोजित किया गया। युवा खरवार महासभा बिहार के जिला इकाई के अध्यक्ष ब्रिजमोहन खरवार, उपाध्यक्ष मनोज कुमार खरवार, सचिव बिनोद कुमार, संगम कुमार खरवार, रामाजी खरवार, बृजकिशोर खरवार, रामसुदिश खरवार, प्रकाश खरवार व मुकुल खरवार आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:संस्कृति, परंपरा और पहचान को बचाए रखने की जरूरत : अशोक
ये भी पढ़ें:आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास
ये भी पढ़ें:झारखंड आदिवासी महोत्सव: आदिवासी संस्कृति, परंपरा व प्रकृति संरक्षण का संदेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।