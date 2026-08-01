Siwan News चौथे दिन यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में लगी नकल पर रोक
Siwan News सीवान में डीएवी पीजी कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज और जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज में यूजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पहले दिन 100 में से 98 और दूसरी पाली में 66 में से 62 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। नकल पर रोकथाम से परीक्षा में सुधार देखा गया।
Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएवी पीजी कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज व जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज में चौथे दिन शुक्रवार को दो पालियों में यूजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई।
परीक्षा की विवरणिका
सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025 में पहली पाली में ग्रुप ए में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत व कॉमर्स जबकि ग्रुप बी में अपराहृन 2 बजे से शाम 5 बजे तक हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र, विषय की परीक्षा संपन्न हुई। यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में चौथे दिन नकल पर लगाम लगने से केन्द्राधीक्षक समेत वीक्षकों ने राहत की सांस ली। हालांकि चौथे दिन भी दोनों पालियो में परीक्षार्थियों के परीक्षा छोड़ने का सिलसिला जारी रहा।
उपस्थिति की स्थिति
डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. डॉ. केपी गोस्वामी ने बताया कि पहली पाली में आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 100 थी। इसमें 98 उपस्थित हुए जबकि दो अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने बताया कि दूसरी पाली में आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 66 थी। इसमें 62 उपस्थित व 4 अनुपस्थित पाए गए। दोनों पालियों में एक भी निष्कासन नहीं हुआ है। राजा सिंह कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक डॉ. अजय कुमार पंडित ने बताया कि यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2025 सत्र 2024-28 एमडीसी में चौथे दिन 40 परीक्षार्थी उपस्थित व एक अनुपस्थित पाया गया। प्राचार्य ने बताया कि दूसरी पाली में कुल 8 परीक्षार्थियों में सभी 8 परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए। विद्या भवन महिला कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. सीबी सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में 34 छात्र-छात्राओं में 32 परीक्षा में उपस्थित रहे, 2 अनुपस्थित पाए गए। वहीं, दूसरी पाली में परीक्षार्थियों की संख्या सिर्फ 2 थी और दोनों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर, जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. मो. इद्रीस आलम ने बताया कि पहली पाली में 60 व दूसरी पाली में 36 परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति रही। प्राचार्य ने बताया कि पहली पाली में 141 में 133 व दूसरी पाली में 59 में 55 परीक्षार्थियों ने अपने-अपने विषयों की परीक्षा दी। प्राचार्य ने बताया कि पहली पाली में 8 व दूसरी पाली में 4 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है।
प्रशिक्षिका पर कार्रवाई
निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज करने पर स्पष्टीकरण सीवान। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज करने पर मध्य विद्यालय करसौतवा के विशेष शिक्षक प्रदीप कुमार ठाकुर से स्पष्टीकरण मांगी गई है। सदर प्रखंड के बीईओ संजय सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने संबंधित शिक्षक को 24 घंटे के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही, निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मामले की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेजते हुए विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा कि विभागीय नियमानुसार, निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज करना नियम का उल्लंघन है。
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