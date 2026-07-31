Siwan News बाइक से गिरकर दो युवक घायल
Siwan News सिसवन में मांझी रघुनाथपुर मुख्य मार्ग पर बाइक से गिरने से दो युवक घायल हुए। घायल प्रेमचंद मांझी का पुत्र करण कुमार और विजय रावत का पुत्र सतीश कुमार हैं। दोनों युवक बाजार जा रहे थे और अब सिसवन के रेफरल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के मांझी रघुनाथपुर मुख्य मार्ग पर बाइक से गिरकर दो युवक घायल हो गए। घायलो में स्थानीय निवासी प्रेमचंद मांझी का पुत्र करण कुमार व विजय रावत का पुत्र सतीश कुमार शामिल है। दोनों युवक बाजार जा रहे थे तभी बाइक से गिरकर दुर्घटना में घायल हो गये। सिसवन के रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया।
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