Siwan News सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पुजारी के परिजनों से मिले सांसद
Siwan News भगवानपुर हाट में एनएच 331 पर हुए दो सड़क हादसों में दो व्यक्तियों की मौत हुई। सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने मृतकों के परिवारों से मिलकर सांत्वना दी और सड़क सुरक्षा के लिए डीएम से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने दुर्घटना की जांच और समय पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की आवश्यकता को भी जोर दिया।
Siwan News भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। एनएच 331 पर पिछले दिनों बारह घंटे में हुए दो सड़क हादसों में जान गंवाने वाले दो लोगों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने इस सड़क पर लगातार हो रहे चिंता जताते हुए डीएम से बात कर हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने उनसे सड़क सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। सांसद सीग्रीवाल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले रौनक नगर सारीपट्टी स्थित शिवालय के पुजारी द्वारिका नाथ उपाध्याय के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मृत पुजारी की पत्नी चिन्ता देवी, दो पुत्रों, पुत्रियों, भाई युगल किशोर उपाध्याय से मिलकर ढांढस बंधाया।
उन्होंने पीड़ित परिवार को समय पर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सांसद ने सिविल सर्जन से बात कर दो दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने नगवां गांव में सड़क हादसे में मृत बलिराम सिंह के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और ढांढस बंधाया।
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