Siwan News अलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायल
Siwan News सिसवन थाना क्षेत्र के सरौत गांव में अलग-अलग घटनाओं में एक महिला और एक वृद्ध व्यक्ति घायल हो गए। घायल व्यक्तियों में 70 वर्षीय दशरथ साह और लालमुनी देवी शामिल हैं। दोनों का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में चल रहा है।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के सरौत गांव में दो अलग-अलग घटनाओं में एक महिला व एक वृद्ध व्यक्ति घायल हो गए। घायलो में स्थानीय निवासी हीरा साह का पुत्र 70 बर्षीय पुत्र दशरथ साह व स्थानीय निवासी प्रभुनाथ सिंह की पत्नी लालमुनी देवी है। दोनों घायलो का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया।
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