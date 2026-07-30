Siwan News रेल सिग्नल केबल चोरी करते दो गिरफ्तार, 12 कोर केबल बरामद

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। स्थानीय रेलवे सुरक्षा बल व छपरा की संयुक्त टीम ने मैरवा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रेल सिग्नल केबल चोरी कर ले जा रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से रेलवे का 12 कोर सिग्नल केबल दो टुकड़ों में बरामद किया गया है। बरामद रेल संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब सात हजार रुपये बताया गया है। गिरफ्तार युवकों में मैरवा थाना क्षेत्र के मैदनिया निवासी उमेश साह वगुठनी थाना क्षेत्र का विजय राजभर शामिल है। इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

अपराध की पहचान

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सहायक उप निरीक्षक नंद किशोर सिंह, हेड कांस्टेबल धर्म प्रकाश मिश्रा व अन्य रेल सुरक्षा कर्मी मैरवा स्टेशन पर रेल संपत्ति की सुरक्षा और अपराध निरोधक गश्त पर थे। इस दौरान आरपीएफ पोस्ट छपरा के सहायक उप निरीक्षक ब्रिज सुंदर भी टीम में शामिल हुए। संयुक्त टीम प्लेटफॉर्म संख्या-1 और मालगोदाम रैक साइडिंग क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। गश्त के दौरान मालगोदाम रैक साइडिंग के जीरादेई छोर की ओर दो व्यक्तियों को अपने-अपने गले में रेल सिग्नल केबल लपेटकर ले जाते हुए देखा गया। संदेह होने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से रेलवे का 12 कोर सिग्नल केबल दो टुकड़ों में बरामद किया गया। दोनों बरामद केबल के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, इसके बाद दोनों को आरपीएफ की पकड़ लिया। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय को सौंपी गई है।