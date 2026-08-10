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Siwan News बिजली कंपनी के कार्यपालक सहायक का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान में बिजली कंपनी के कार्यपालक सहायक मुन्ना कुमार सिंह का असामयिक निधन हो गया है। उनके निधन से कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों में शोक का माहौल है। वह अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए। अंतिम संस्कार दाहा नदी के तट पर किया गया, जहां उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी।

Siwan News बिजली कंपनी के कार्यपालक सहायक का निधन

Siwan News सीवान। गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिजली कंपनी के कार्यपालक सहायक मुन्ना कुमार सिंह का असामयिक निधन शनिवार को हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही बिजली कंपनी के अधिकारी व कर्मियों में शोक छा गया। वह अपने पीछे पत्नी व एक पुत्र-पुत्री छोड़ गए हैं। दिल्ली से शव पहुंचने के बाद दाहा नदी तट के पर उनका अंतिम संस्कार रविवार को दोपहर बाद किया गया। उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी। मुन्ना कुमार सिंह के निधन पर दु:ख प्रकट करते हुए बिजली कंपनी के अधिकारी व कर्मियों ने कहा कि एक विशिष्ट सहयोगी उनके बीच से हमेशा के लिए चला गया।

हंसमुख व मिलनसार स्वभाव के मुन्ना कुमार सिंह अपने सहकर्मियों व आमलोगों के बीच अपने मिलनसार व सहयोग की भावना को लेकर हर किसी के प्रिय थे। जदयू के जिलाध्यक्ष विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह, भाजपा के प्रदेश मंत्री मुकेश कुमार सिंह कुशवाहा ने घर पर जाकर परिजनों को सांत्वना दी।

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