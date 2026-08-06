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Siwan News समाजवाद का सपना साकार करने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गोरेयाकोठी में समाजवादी नेता धर्मेंद्र कुमार वर्मा की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के अलावा वक्ताओं ने उनके समाजवाद के सपने की चर्चा की। संगीत और नाटक की प्रस्तुति ने समारोह को आकर्षक बनाया। युवा नेता विवेक कुमार वर्मा ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।

Siwan News समाजवाद का सपना साकार करने का संकल्प

Siwan News गोरेयाकोठी, एक प्रतिनिधि। भिट्ठी में समाजवादी नेता धर्मेंद्र कुमार वर्मा उर्फ मुन्ना वर्मा की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर तपी प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि धर्मेंद्र कुमार वर्मा के असामयिक निधन से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई। उन्होंने समतामूलक समाज का सपना देखा था। समाजवाद से समाज को सही दिशा मिलेगी। हम सब मिल कर उनके सपने को पूरा करने का संकल्प लेते हैं।

प्रतिभागियों के विचार

स्वर्गीय धर्मेंद्र कुमार वर्मा की पत्नी तथा पंचायत की मुखिया नूतन वर्मा, पुत्र विवेक कुमार वर्मा, हरिनारायण कुशवाहा, प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक चंदेश्वर भगत, प्राचार्य संजय तिवारी, प्रो. जीतेंद्र वर्मा, आदित्य वर्मा, अभिषेक वर्मा, आलोक वर्मा, श्रीमती बासमती देवी, दरोगा साह, सरपंच जमालुद्दीन अंसारी, लालबाबू खरवार, निशिकांत यादव, जनार्दन शर्मा, अशोक यादव, शिक्षक नेता देवेंद्र सिंह, कवि दिलीप कुमार शर्मा, संजय कुमार यादव ने अपने विचार रखे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

शिक्षक मानवेंद्र मुकुल के नेतृत्व में मुन्ना वर्मा के जीवन पर नुक्कड़ नाटक और गीत की प्रस्तुति आकर्षक रही। आफताब आलम, अजय सोनी, भुवन राय, किशन कुमार के गीत संगीत ने दर्शकों को बांध लिया। गीत - संगीत और भाषण के प्रतिभागियों को युवा नेता विवेक कुमार वर्मा की तरफ से पुरस्कृत किया गया। संचालन सुभाष राय और धन्यवाद ज्ञापन धर्मनाथ मांझी ने किया।

सामान्य प्रश्न

धर्मेंद्र कुमार वर्मा की पुण्यतिथि पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए?
भिट्ठी में उनके पुण्यतिथि के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
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